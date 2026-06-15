Horizon Resort Varese: la piscina esterna ha riaperto. E ogni giorno c’è un omaggio incluso

C’è un posto a Varese dove, almeno per un giorno, ci si può dimenticare di non essere in vacanza. Si trova in località Schiranna, a pochi minuti dal lago, immerso nel verde: è Horizon Wellness & Spa Resort e dal 30 maggio la sua piscina esterna ha riaperto ufficialmente i battenti per la stagione estiva 2026.

Non immaginatevi la solita piscina. È un’oasi di relax con lettini, ombrelloni, un bar esterno e una terrazza che guarda sul giardino — il tutto inserito in una struttura wellness spa completa, con sauna, bagno turco, docce emozionali e piscina indoor. Inoltre è presente anche un ristorante raffinato che punta sulla qualità della carne, il Meat Eat. Qui è possibile pranzare, cenare e soprattutto fare un aperitivo strepitoso con tapas e cocktail vista piscina.

Un omaggio diverso ogni giorno della settimana

La vera novità di questa stagione è il nuovo percorso estivo: ogni giorno della settimana, con il biglietto d’ingresso alla piscina e alla spa è offerto un omaggio.

Il lunedì e il martedì, con 39 euro, si accede all’intera area — piscina esterna, piscina indoor, sauna, bagno turco e docce emozionali — e il pranzo è offerto nel prezzo. Un piatto leggero, fresco, estivo, servito nel giardino con vista piscina: il modo più piacevole per non interrompere il relax nemmeno a mezzogiorno.

Il mercoledì e il giovedì, sempre a 39 euro, l’omaggio diventa un massaggio.

Il venerdì è il giorno in cui l’aperitivo è offerto: cocktail e una selezione di tapas nel giardino esterno, con vista piscina e l’aria della sera che inizia a farsi sentire. L’aperitivo diverso dal solito di cui si ha spesso voglia senza sapere dove trovarlo… è a Varese.

Il sabato e la domenica l’ingresso è di 49 euro — senza omaggi fissi ma con tutta la struttura a disposizione per chi vuole dedicare all’estate un giorno intero.

L’esperienza gastronomica al ristorante Meat Eat: carne, dry aged e vista sul verde

Chi volesse trasformare la giornata in una vera esperienza gastronomica troverà all’interno del resort il b, specializzato nei tagli di carne. Il punto di forza, in estate, è la possibilità di pranzare o cenare sulla terrazza esterna affacciata sulla piscina e sul giardino. Un contesto che vale già da solo la visita, prima ancora di aprire il menu.

Dove si trova e come prenotare

L’Horizon Wellness & Spa Resort si trova in zona Schiranna, a Varese, a due passi dal lago in Via Giovanni Macchi 61. La posizione è già un punto di forza: abbastanza fuori dal caos da sembrare un altrove, abbastanza vicina da non richiedere nemmeno un bagaglio.

La struttura, con le sue piscine, è aperta tutti i giorni.

Per informazioni e prenotazioni è consigliabile contattare direttamente il resort