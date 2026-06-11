I bambini ridisegnano la città: ai Giardini Estensi i plastici del laboratorio “ProgettiAmo Varese”

Come vedono la città i cittadini di domani? E soprattutto, come vorrebbero trasformare gli spazi urbani che frequentano ogni giorno? Risposte piene di fantasia, ma anche di sorprendente concretezza, sono arrivate direttamente tra i banchi del Consiglio comunale di mercoledì 10 giugno.

In apertura di seduta, l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio ha voluto condividere con l’aula l’esito di un percorso didattico innovativo, manifestando un profondo e sentito apprezzamento per il progetto “ProgettiAmo Varese”. Si tratta di un laboratorio incentrato sulla progettazione partecipata, che ha coinvolto attivamente i bambini che frequentano il servizio di doposcuola in diversi istituti comprensivi della città.

Un laboratorio per abbellire i quartieri

Il cuore di “ProgettiAmo Varese” è stato proprio lo studio e l’ideazione di veri e propri interventi di abbellimento e rigenerazione urbana incentrati su luoghi ed aree pubbliche situati nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici.

Sotto la guida degli educatori, i piccoli progettisti hanno analizzato il territorio, fatto emergere i propri desideri e bisogni, per poi tradurli graficamente e strutturalmente all’interno di volumi, raccoglitori illustrati e dettagliati modelli tridimensionali. Tra “I giardini del presente” e i plastici intitolati “Il giardino del futuro”, i ragazzi hanno ripensato parchi, aree gioco e percorsi pedonali mettendo al centro la sostenibilità, il colore e l’aggregazione.



I desideri dei piccoli esposti a Palazzo Estense

«I lavori elaborati dai ragazzi del doposcuola rappresentano un contributo davvero molto prezioso per tutta la nostra comunità – ha sottolineato in aula l’assessora Rossella Dimaggio –. I bambini hanno immaginato nuove destinazioni d’uso, più accoglienti e a loro misura, per alcune parti di città a loro più vicine. È una lezione di cittadinanza attiva straordinaria».

Tutti i desideri, le idee e i plastici realizzati nel corso del progetto non rimarranno chiusi nelle aule: i modelli e i book del laboratorio sono stati infatti portati a Palazzo Estense ed esposti presso i Giardini Estensi, dove l’intera cittadinanza e gli amministratori locali potranno osservare da vicino la Varese del futuro vista con gli occhi dei bambini.