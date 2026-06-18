I battelli serali sul Lago Maggiore collegano Arona e Angera per tutta l’estate

Con l’arrivo della stagione estiva la Navigazione Laghi introduce le corse serali nel Basso Verbano per connettere le comunità e i visitatori delle due sponde, con un programma specifico dedicato ai fine settimana.

Il servizio aggiuntivo è già attivo e resta operativo fino al 5 settembre, esclusivamente nelle serate di venerdì e sabato. I battelli effettuano il trasporto di andata e ritorno tra i comuni di Arona e Angera con una frequenza costante per tutta la prima parte della notte.

Le partenze da Arona in direzione di Angera sono fissate alle 20:30, alle 21, alle 21:30, alle 22, alle 22:30, alle 23 e alle 23:30. Le ultime due corse della notte prendono il largo alle 0:10 e alle 0:40.

I passeggeri che si muovono in direzione opposta, con i traghetti in partenza da Angera verso Arona, hanno a disposizione i viaggi delle 20:35, delle 21:05, delle 21:35, delle 22:05, delle 22:35, delle 23:05 e delle 23:35. L’ultimo collegamento della serata è previsto alle 0:15

L’iniziativa coincide con il Bicentenario della navigazione sul Lago Maggiore. L’ente organizzatore definisce l’evento come un modo per valorizzare le acque del Verbano, che «custodiscono due secoli di storia, incontri e viaggio». L’invito a cittadini e turisti è quello di «salire a bordo per vivere un’esperienza unica: lasciarsi guidare dal fascino del lago e scoprire un patrimonio che continua a unire comunità, culture e generazioni».