I cambiamenti di un bosco ben gestito: a Comerio una visita guidata con ASFO
Sabato 13 giugno dalle 9,30 una camminata gratuita con i responsabili dell'Associazione Fondiaria per visionare gli interventi svolti all'inizio dell'anno e i miglioramenti ottenuti
Come può cambiare un bosco grazie a una gestione attenta e responsabile? Sarà possibile scoprirlo sabato 13 giugno a Comerio, dove ASFO Valli delle Sorgenti organizza una visita guidata aperta alla cittadinanza per mostrare da vicino un recente intervento di miglioramento forestale realizzato sul versante sud del Campo dei Fiori.
L’iniziativa nasce grazie al contributo di Regione Lombardia a sostegno delle Associazioni Fondiarie (ASFO) e permetterà di osservare i lavori eseguiti tra gennaio e marzo nei boschi di un proprietario associato, lungo l’area adiacente al sentiero 310. L’intervento ha avuto una duplice finalità: da un lato il recupero e la valorizzazione di una zona pianeggiante caratterizzata dalla presenza di castagni, dall’altro la pulizia e la riqualificazione del tratto che scende verso l’alveo del torrente, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dell’area.
La mattinata sarà anche un’occasione per approfondire il tema della gestione forestale sostenibile. I responsabili di ASFO Valli delle Sorgenti e i professionisti che collaborano con l’associazione accompagneranno infatti i partecipanti lungo il percorso, illustrando le attività svolte e rispondendo alle domande dei cittadini. Alla visita prenderanno parte anche il sindaco di Comerio Michele Ballarin e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.
L’appuntamento assume un significato particolare perché si tratta del primo intervento realizzato da ASFO nel territorio comunale di Comerio. Per questo l’associazione invita non solo gli abitanti del paese, ma anche i proprietari di terreni boschivi della zona, che potranno conoscere più da vicino il funzionamento dell’associazione e valutare un’eventuale adesione.
ASFO Valli delle Sorgenti è nata dalla collaborazione tra i Comuni di Luvinate, Varese e Gavirate, il Parco Campo dei Fiori e numerosi proprietari privati. L’obiettivo è quello di mettere in rete le proprietà boschive del versante sud del massiccio, contrastando la frammentazione fondiaria e promuovendo una gestione coordinata e responsabile del patrimonio forestale. Attualmente l’associazione conta 54 soci e gestisce quasi 200 ettari di superficie boschiva.
PROGRAMMA E PARTECIPAZIONE
Il ritrovo per la visita è fissato alle 9.30 in località Mattello, poco prima dell’imbocco del sentiero 312. Da qui partirà una breve camminata di circa 15-20 minuti, con un breve tratto in salita, che condurrà all’area interessata dai lavori. Il rientro è previsto intorno alle 11.30. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a una data successiva.
La partecipazione è gratuita e non richiede iscrizione, anche se gli organizzatori suggeriscono di segnalare la propria presenza o richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo eventi@asfovallidellesorgenti.it. Si raccomanda inoltre di indossare calzature e abbigliamento adatti a una passeggiata nel bosco.
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