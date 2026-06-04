I carabinieri festeggiano il 212° annuale di fondazione dell’Arma

Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno i Carabinieri del Comando Provinciale di Varese celebreranno la ricorrenza del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia militare che si terrà, a partire dalle ore 18.00, presso la caserma sede del Comando Provinciale, ubicata in Via Aurelio Saffi (nella foto, un momento della cerimonia dello scorso anno).

La cerimonia in armi, che sarà preceduta al mattino da altra cerimonia commemorativa, nel corso della quale verrà deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti presente in questa caserma, vedrà lo schieramento, al cospetto delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, di una rappresentanza composta dai carabinieri del Comando Provinciale di Varese, del locale Gruppo CC. Forestali, dei rimanenti reparti di specialità presenti sul territorio provinciale, nonché di un equipaggio dei Carabinieri Eliportati Cacciatori, presenti sul territorio provinciale dall’aprile 2023, a supporto all’Arma territoriale, nella quotidiana attività di contrasto al fenomeno delle “spaccio nei boschi”.

Saranno inoltre presenti i gonfaloni della Provincia di Varese, dei Comuni sedi di Comando retto da Ufficiale ed una rappresentanza delle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Nel corso della manifestazione verranno, come di consueto, consegnati alcuni riconoscimenti conferiti ai Carabinieri del Comando Provinciale di Varese, distintisi in particolari operazioni di servizio.

L’Arma dei Carabinieri opera sul territorio provinciale con cinque Compagnie, una Tenenza e 38 Stazioni, nonché il Nucleo CC c/o il CCR di Ispra, presenza capillare finalizzata a garantire costantemente supporto ai bisogni del cittadino, concreto punto di riferimento nel controllo del territorio e in tutte le attività a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nell’alveo del riferimento imprescindibile dell’Istituzione, ossia la propria militarità.

Non è un caso, dunque, che la ricorrenza viene celebrata il 5 giugno, sebbene il Corpo dei Carabinieri Reali venne istituito da Vittorio Emanuele I di Savoia il 13 luglio 1814, poiché in quel giorno dell’anno 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, quale tributo per le gesta compiute da numerosi reparti nel corso della 1^ Guerra Mondiale.