I Colori dell\'Alba e Festa Europea della Musica a Ranco

Domenica 21 Giugno, la giornata del solstizio d’estate dedicata alla luce, alla condivisione e alla gioia, il Festival Il Lago Cromatico vi accompagnerà per tutta la giornata dall’alba fino a tarda sera.

Si inizierà alle 5 del mattino con una passeggiata nei boschi della Collina di San Quirico, posizionata tra Angera e Ranco, fino alla sua sommità per ascoltare con la prima luce del mattino e con una vista completa sul Lago Maggiore il concerto del Crazy Brass Trio (Tiziano Tettone e Riccardo Cerutti, tromba; Nicolò Bombelli, trombone) con un suggestivo programma dedicato alla natura che si muoverà dal repertorio classico fino ad un repertorio più popolare. Per l’occasione sarà anche possibile visitare la Chiesetta che si trova sulla collina.

Al termine del concerto, ridiscendendo a Ranco sul lungolago, accompagnati dalla musica di Igor Orifici al flauto bansuri, si potrà partecipare ad una lezione di Yoga nella giornata internazionale di questa disciplina.

La giornata continuerà sempre a Ranco con la ormai tradizionale Festa Europea della Musica, quest’anno alla sua XIV edizione. Dalle ore 16:00 fino a tarda sera tutto il paese di Ranco si trasformerà in un palco aperto a tutti, con la partecipazione di tantissimi artisti e gruppi di ballo.

Una giornata unica da vivere nella sua interezza.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.illagocromatico.com.