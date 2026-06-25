I cori della Valcuvia crescono con il sostegno di Regione Lombardia: ad Azzio presentate attività e nuovi progetti

Una serata dedicata alla cultura, alla musica e al valore dell’associazionismo quella che si è svolta mercoledì nella Sala Polivalente del Comune di Azzio, dove l’Associazione Culturale Valcuvia ha presentato le proprie attività e i progetti realizzati grazie al sostegno di Regione Lombardia.

L’incontro è stato anche l’occasione per celebrare un importante risultato: l’associazione è infatti tra i beneficiari del bando regionale dedicato a bande e cori, che ha consentito di coprire con una somma di poso superiore ai 20 mila eiuro una parte significativa dei costi sostenuti nel corso dello scorso anno per le numerose iniziative promosse sul territorio.

«Abbiamo partecipato al bando di Regione Lombardia perché la Regione considera cori e bande un patrimonio importante della tradizione e della cultura lombarda – ha spiegato la presidente Margherita Gianola –. Abbiamo saputo pochi giorni fa che il nostro progetto è stato finanziato e ne siamo davvero felici».

Per Gianola il coro rappresenta molto più di un’attività musicale. «È un luogo dove si vive insieme, ci si aggrega. Non è un semplice hobby: ciascuno mette qualcosa di sé e questa ricchezza cresce grazie al confronto con gli altri. In una valle come la nostra, composta da tanti piccoli comuni, il coro diventa uno straordinario strumento di aggregazione».

Alla serata ha partecipato anche l’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso, che ha voluto congratularsi personalmente con l’associazione per il lavoro svolto.

«Sono venuta per fare i complimenti all’Associazione Culturale Valcuvia per la sua attività – ha dichiarato –. Il finanziamento ottenuto attraverso il bando “Bande e Cori” premia un impegno costante che abbraccia diversi ambiti: musica, arti e letteratura. Ma soprattutto valorizza una realtà che porta la propria attività anche nei luoghi della fragilità, come gli ospedali, e che ha saputo farsi conoscere non solo a livello provinciale, ma anche nazionale e internazionale».

Nel corso dell’incontro sono stati ripercorsi i principali progetti realizzati negli ultimi anni e illustrati gli obiettivi futuri dell’associazione, confermando il ruolo del Coro Valcuvia come punto di riferimento culturale per l’intera vallata.

La serata ha ribadito come il sostegno pubblico alle realtà associative rappresenti un investimento nella valorizzazione delle tradizioni, dell’identità locale e della partecipazione, elementi che continuano a fare del Coro Valcuvia una delle esperienze culturali più significative del territorio.

Erano presenti anche le rappresentanze della Comunità Montana Valli del Verbano, e delle Pro Loco di Azzio e di Cuvio, oltre ai sindaci di Germignaga, Rancio Valciuvia, Cuvio, Cuveglio, Azzio e Orino.

Il Junior Coro (i ragazzi più grandi) sono intervenuti con alcuni brani per allietare il clima di festa con alcuni brani.