I dati di Alfa confermano l’aumento dei nubifragi: eventi estremi sempre più frequenti ecco perché i lavori a Busto

Le piogge intense che negli ultimi mesi hanno interessato Busto Arsizio non sono soltanto una percezione diffusa tra i cittadini. A confermarlo Alfa, il gestore idrico provinciale, con i dati raccolti dal pluviometro di via Marconi, che mostrano precipitazioni sempre più violente e concentrate in tempi brevi, con conseguenze significative per la gestione del territorio e del rischio allagamenti.

Piogge intense, i dati in poche ore

Secondo i dati diffusi da Alfa, il 21 aprile sono caduti 19,2 millimetri di pioggia in poco più di un’ora, con un picco di intensità pari a 108 millimetri all’ora. Pochi giorni più tardi, il 6 maggio, una nuova perturbazione ha scaricato 33 millimetri di acqua per metro quadrato in poco più di mezz’ora, raggiungendo un’intensità massima di 144 millimetri all’ora.

Un ulteriore episodio si è verificato il 2 giugno, quando sulla stessa area sono caduti 55,5 millimetri di pioggia in meno di due ore. Valori particolarmente significativi se confrontati con la media annuale delle precipitazioni nella provincia di Varese, che si attesta intorno ai 1.550 millimetri.

Fenomeni che si ripetono più spesso

L’aspetto che preoccupa maggiormente non riguarda soltanto l’intensità degli eventi, ma anche la loro frequenza. Secondo le elaborazioni riportate nel comunicato, una perturbazione come quella registrata il 6 maggio dovrebbe verificarsi mediamente una volta ogni cinque anni, mentre un evento come quello del 2 giugno avrebbe un tempo di ritorno di circa otto anni.

Negli ultimi mesi, invece, episodi di questa portata si sono susseguiti a distanza ravvicinata, evidenziando una tendenza che viene collegata agli effetti del cambiamento climatico.

Gli interventi per prevenire gli allagamenti

Di fronte a questi fenomeni, cresce l’attenzione verso le opere necessarie per mitigare gli effetti delle precipitazioni estreme. Alfa ricorda che proprio a Busto Arsizio sono in corso diversi interventi sul sistema idraulico cittadino, con opere diffuse sul territorio finalizzate a ridurre il rischio di allagamenti di strade e sottopassi. L’obiettivo è adattare le infrastrutture urbane a eventi meteorologici che, secondo i dati raccolti, stanno diventando sempre più frequenti e intensi.