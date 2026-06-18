I Dialoghi del Sacro Monte a Varese portano studiosi ed esperti per leggere il presente: “Dove non c’è dialogo subentrano le armi”

Il valore del dialogo come strumento per comprendere un mondo sempre più complesso e attraversato da tensioni globali. È questo il filo conduttore della seconda edizione de “I Dialoghi del Sacro Monte”, in programma sabato 20 giugno 2026 alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi di Varese.

L’iniziativa, promossa da Archeologistics, PSFactory e VareseNews, in partenariato con il Comune di Varese, trasformerà per un’intera giornata il Sacro Monte in uno spazio di confronto aperto tra studiosi, giornalisti, accademici e cittadini. Un progetto culturale che vede quindi anche VareseNews tra gli organizzatori dell’evento, con l’obiettivo di favorire occasioni di approfondimento e dibattito sui grandi temi dell’attualità.

Il dialogo come risposta alle tensioni del presente

“Dove non c’è dialogo subentrano le armi”. È da questa riflessione che prende forma il programma dell’edizione 2026, pensato per offrire chiavi di lettura sui cambiamenti geopolitici, economici, sociali e culturali che stanno ridefinendo gli equilibri internazionali.

La giornata si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo Rosario Laforgia, dell’arciprete della Parrocchia Santa Maria del Monte monsignor Eros Monti e del prefetto della Provincia di Varese Salvatore Pasquariello.

Geopolitica, città, Cina, Africa e Medio Oriente

Tra gli ospiti più attesi figura Alessandro Aresu, tra i principali analisti geopolitici italiani, che proporrà una riflessione sui nuovi assetti globali, sulle trasformazioni tecnologiche e sulla competizione tra Stati Uniti e Cina.

Il tema delle città e delle disuguaglianze urbane sarà invece affrontato da Elena Granata, architetto e docente del Politecnico di Milano, con un intervento dedicato alla necessità di progettare spazi più inclusivi e accessibili.

Lo sguardo si sposterà poi sull’Asia con Simone Pieranni, giornalista e fondatore di China Files, che accompagnerà il pubblico in un’analisi dell’evoluzione della Cina contemporanea e del suo crescente peso nello scenario internazionale.

Uno sguardo oltre gli stereotipi

L’Africa sarà al centro dell’intervento di Martino Ghielmi, consulente e formatore con una lunga esperienza sul continente, che racconterà le esperienze di innovazione sociale e imprenditoriale spesso escluse dal racconto mediatico tradizionale.

Di Medio Oriente e Iran parlerà invece Farian Sabahi, giornalista, storica e docente dell’Università dell’Insubria, che offrirà una lettura delle trasformazioni culturali e sociali in una delle aree più delicate del panorama internazionale.

A chiudere la serie degli incontri sarà Stefano Baia Curioni, docente dell’Università Bocconi e direttore della Fondazione Palazzo Te, con una riflessione sul ruolo della cultura come strumento di dialogo, inclusione e costruzione di comunità.

Alla scoperta dei tesori del Sacro Monte

Nel pomeriggio il programma proseguirà con “L’Arte del Sacro Monte”, una visita guidata organizzata da Archeologistics tra luoghi nascosti, curiosità e recenti scoperte del complesso monumentale patrimonio dell’Unesco.

L’iniziativa permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza di uno dei siti culturali e spirituali più importanti del territorio varesino, affiancando al momento di riflessione teorica un’esperienza diretta di scoperta del patrimonio locale.

Un laboratorio di idee nel cuore di Varese

Con la presenza di alcune delle voci più autorevoli del dibattito contemporaneo e con il coinvolgimento diretto di VareseNews nell’organizzazione, i Dialoghi del Sacro Monte si confermano come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate varesina.

L’ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria. Un’occasione per ascoltare analisi e punti di vista differenti, riscoprendo il confronto come strumento essenziale per comprendere il presente e immaginare il futuro.