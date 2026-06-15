I dubbi di Cambia Rescaldina sulla “nuova” fontana di piazza Chiesa: “Il risultato vale l’investimento?”

Pioggia di dubbi dall’opposizione sull’intervento di riqualificazione della fontana di piazza Chiesa a Rescaldina, «opera che è costata complessivamente oltre 68mila euro – come sottolineano da Cambia Rescaldina – e che, secondo molti cittadini, non ha prodotto quel cambiamento significativo che ci si sarebbe aspettati».

«Dalle informazioni comunicate dall’amministrazione emerge che i lavori veri e propri sono costati circa 49mila euro, mentre alle spese tecniche tra progettazione, direzione lavori e incarichi professionali sono stati destinati quasi 19mila euro – sottolineano dal centrodestra -. Numeri che fanno riflettere. Le sole spese tecniche rappresentano circa il 30% del valore dei lavori, una percentuale che appare particolarmente elevata se rapportata al risultato finale dell’intervento. Nessuno mette in discussione la necessità di intervenire su una struttura ormai datata e bisognosa di manutenzione. Tuttavia, con le stesse risorse economiche, probabilmente si sarebbe potuto realizzare qualcosa di più innovativo, capace di valorizzare realmente uno degli spazi più rappresentativi del centro del paese e di lasciare un segno riconoscibile nella riqualificazione della piazza».

«L’amministrazione ha spiegato che la volontà politica era quella di non stravolgere la conformazione originaria della fontana – aggiungono dal centrodestra -. Una scelta legittima, ma che inevitabilmente porta a chiedersi se un investimento di questa entità abbia prodotto un valore aggiunto percepibile dalla cittadinanza. L’opposizione evidenzia inoltre un’altra questione di metodo. Pur non essendovi uno specifico obbligo normativo, sarebbe stato auspicabile un confronto preventivo in Commissione Paesaggio su un intervento così centrale per l’immagine del paese. Ogni giorno cittadini e professionisti devono confrontarsi con procedure autorizzative e valutazioni paesaggistiche anche per modifiche di modesta entità ai propri immobili; per questo motivo sarebbe stato un segnale di attenzione e trasparenza sottoporre ad un confronto anche un’opera pubblica destinata a caratterizzare il cuore di Rescaldina».

«L’obiettivo dell’opposizione – concludono da Cambia Rescaldina – non è contestare la necessità dell’intervento, ma aprire una riflessione sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle scelte progettuali che incidono sull’identità del paese. Perché quando si investono oltre 68mila euro in un’opera pubblica, è legittimo chiedersi se il risultato ottenuto sia davvero all’altezza delle aspettative e dell’investimento sostenuto dalla collettività».

Foto di archivio dei lavori