I “libri luminosi” di Chiara Dynys accendono la Biblioteca Tremaglia a Palazzo Lombardia
Inaugurata dall'assessore Caruso l'installazione "Enlightening Books". Un'opera di quasi tre metri che unisce arte contemporanea e promozione della lettura come presidio di memoria
Gli spazi della Biblioteca Marzio Tremaglia, centro di documentazione di Regione Lombardia, cambiano volto grazie alla luce dell’arte contemporanea. È stata inaugurata oggi, martedì 16 giugno, a Palazzo Lombardia l’installazione “Enlightening Books”, firmata dall’artista di origini mantovane Chiara Dynys.
L’opera, una struttura tridimensionale alta 2,8 metri e larga 1,85, riproduce uno scaffale che custodisce un gruppo di volumi in vetro sabbiati e dipinti a mano. All’interno, un sistema di luci a led illumina i singoli elementi (denominati Flaming Books), creando un percorso cromatico che sfuma progressivamente verso la base e che rimanda simbolicamente al valore della lettura come fondamento della memoria individuale e collettiva.
Un centro per gli operatori della cultura
L’inserimento dell’opera d’arte si colloca nella strategia di sviluppo della biblioteca, polo specializzato in archivistica, bibliografia, biblioteconomia e storia dell’editoria.
“Questa iniziativa – ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura, la varesina Francesca Caruso – conferma il percorso avviato per consolidare la Biblioteca Tremaglia come un centro culturale aperto al dialogo tra libri, arte contemporanea e nuove forme di partecipazione. È la stessa visione che ha ispirato il protocollo d’intesa sottoscritto nel novembre 2024 con ICOM e AIB per fare di questo luogo un punto di riferimento per la formazione e la crescita professionale degli operatori culturali, rendendo Palazzo Lombardia uno spazio sempre più accessibile e vicino ai cittadini”.
Il concetto della “biblioteca ideale”
L’installazione fa parte di un più ampio percorso di ricerca che l’artista milanese d’adozione porta avanti attorno all’idea di una “biblioteca ideale” sviluppata nello spazio e nel tempo. Alcuni frammenti di questo progetto sono già conservati o sono stati esposti in istituzioni di rilievo, tra cui la Fondazione Arnaldo Pomodoro, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, il Museo Fortuny, il Quirinale e, sul territorio della nostra provincia, il Museo MA*GA di Gallarate.
“Alcuni libri illuminano la nostra vita – ha evidenziato l’autrice Chiara Dynys, attiva dagli anni Novanta con installazioni in vetro, ceramica e tessuti che l’hanno portata fino alla Biennale di Venezia –. Ci accompagnano e ci cambiano, restando impressi e scolpiti nella memoria. Qui, illuminati dall’interno, rappresentano simbolicamente la luce della conoscenza”.
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