I migliori talenti d’Italia a Cassano Magnago: torna il Concorso musicale “Villa Oliva”

Dal 6 al 12 luglio 2026, la storica cornice di Villa Oliva di Cassano Magnago ospiterà la tredicesima edizione del Concorso Musicale Nazionale “Villa Oliva”. Un appuntamento ormai tradizionale per il territorio, organizzato dall’associazione “Più che suono” in collaborazione con il Comune di cassanese, che vedrà convergere in città talenti da tutta Italia.

Sette giorni di audizioni e grandi concerti

La direzione artistica della manifestazione è affidata a Sabrina Dente. Il concorso si articolerà attraverso diverse sezioni strumentali: dal pianoforte (anche a quattro mani) alla chitarra, passando per gli strumenti ad arco, i fiati e la musica da camera. Per un’intera settimana, Villa Oliva si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove la competizione si alternerà a momenti di altissimo livello concertistico, tutti a ingresso libero per il pubblico.

Il programma delle serate speciali

Le note inizieranno a risuonare già prima dell’avvio ufficiale delle prove. Domenica 5 luglio, alle ore 21.00, è previsto il concerto di apertura dell’Italian Rêverie Duo, composto dal soprano Giusy Miriam Pompilio e da Luciano Pompilio alla chitarra. Martedì 7 luglio, sempre alle 21.00, sarà la volta di un prestigioso ensemble cameristico formato da Paolo Lombardo (clarinetto), Francesco Facchini (violino), Salvatore Casu (viola) e Alessandra Giovannoli (violoncello). Venerdì 10 luglio saliranno sul palco Claudio Mansutti al clarinetto e Federica Repini al pianoforte.

Le premiazioni dei giovani talenti

I momenti più attesi dai giovani musicisti saranno naturalmente le serate dedicate alle premiazioni. Mercoledì 8 luglio, alle ore 21.00, si terrà il concerto dei vincitori per le sezioni di Chitarra, Archi e Musica da camera. Il gran finale è invece previsto per domenica 12 luglio alle ore 18.00, con la premiazione e l’esibizione dei migliori talenti delle sezioni Pianoforte e Fiati, che chiuderanno ufficialmente l’edizione 2026.