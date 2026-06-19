I migliori talenti d’Italia a Cassano Magnago: torna il Concorso musicale “Villa Oliva”
Dal 6 al 12 luglio la storica dimora di Cassano Magnago ospita la tredicesima edizione della manifestazione diretta da Sabrina Dente con un ricco calendario di appuntamenti serali a ingresso libero
Dal 6 al 12 luglio 2026, la storica cornice di Villa Oliva di Cassano Magnago ospiterà la tredicesima edizione del Concorso Musicale Nazionale “Villa Oliva”. Un appuntamento ormai tradizionale per il territorio, organizzato dall’associazione “Più che suono” in collaborazione con il Comune di cassanese, che vedrà convergere in città talenti da tutta Italia.
Sette giorni di audizioni e grandi concerti
La direzione artistica della manifestazione è affidata a Sabrina Dente. Il concorso si articolerà attraverso diverse sezioni strumentali: dal pianoforte (anche a quattro mani) alla chitarra, passando per gli strumenti ad arco, i fiati e la musica da camera. Per un’intera settimana, Villa Oliva si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove la competizione si alternerà a momenti di altissimo livello concertistico, tutti a ingresso libero per il pubblico.
Il programma delle serate speciali
Le note inizieranno a risuonare già prima dell’avvio ufficiale delle prove. Domenica 5 luglio, alle ore 21.00, è previsto il concerto di apertura dell’Italian Rêverie Duo, composto dal soprano Giusy Miriam Pompilio e da Luciano Pompilio alla chitarra. Martedì 7 luglio, sempre alle 21.00, sarà la volta di un prestigioso ensemble cameristico formato da Paolo Lombardo (clarinetto), Francesco Facchini (violino), Salvatore Casu (viola) e Alessandra Giovannoli (violoncello). Venerdì 10 luglio saliranno sul palco Claudio Mansutti al clarinetto e Federica Repini al pianoforte.
Le premiazioni dei giovani talenti
I momenti più attesi dai giovani musicisti saranno naturalmente le serate dedicate alle premiazioni. Mercoledì 8 luglio, alle ore 21.00, si terrà il concerto dei vincitori per le sezioni di Chitarra, Archi e Musica da camera. Il gran finale è invece previsto per domenica 12 luglio alle ore 18.00, con la premiazione e l’esibizione dei migliori talenti delle sezioni Pianoforte e Fiati, che chiuderanno ufficialmente l’edizione 2026.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.