I mille giorni che cambiano il destino delle famiglie. Accuratamente Aps offre una rete ai genitori



Promuovere il benessere dei bambini e sostenere le famiglie attraverso un approccio multidisciplinare. È questa la missione di Accuratamente APS, associazione attiva a Busto Arsizio che riunisce professionisti di diverse discipline con l’obiettivo di offrire strumenti, informazioni e supporto ai genitori fin dai primi momenti della crescita dei figli. L’associazione è stata protagonista di una puntata del podcast Soci All Time, realizzato da Radio Materia in collaborazione con Csv Insubria.

A raccontare l’esperienza sono state la presidente Vera Gandini, pediatra, e la logopedista Valeria Dacci, che hanno illustrato il lavoro svolto dall’associazione e le sfide che oggi affrontano le famiglie nel percorso educativo.

I primi mille giorni che costruiscono il futuro

Uno dei temi centrali dell’intervista riguarda l’importanza dei primi mille giorni di vita, il periodo che va dal concepimento ai primi due anni del bambino e che, secondo numerose evidenze scientifiche, influenza in modo significativo la salute e il benessere futuri.

Accuratamente APS nasce proprio dalla volontà di diffondere una maggiore consapevolezza su questi aspetti, promuovendo la prevenzione e la divulgazione scientifica.

«Il benessere non è semplicemente assenza di malattia» spiegano le professioniste, sottolineando la necessità di considerare la persona nella sua globalità e di intervenire precocemente per favorire uno sviluppo armonico.

Un’équipe multidisciplinare al servizio delle famiglie

L’associazione riunisce figure professionali con competenze diverse, dalla pediatria alla logopedia, con l’obiettivo di offrire una lettura ampia dei bisogni dei bambini e dei loro genitori.

La forza del progetto risiede proprio nella possibilità di mettere in rete conoscenze differenti e costruire percorsi condivisi di accompagnamento e sostegno.

Attraverso incontri, momenti di formazione e attività divulgative, Accuratamente APS cerca di rendere accessibili informazioni scientifiche affidabili e utili nella vita quotidiana delle famiglie.

Contrastare la solitudine dei genitori

Tra le esigenze emerse con maggiore forza durante la puntata c’è quella di combattere l’isolamento che molti genitori sperimentano oggi.

Se un tempo la crescita dei figli era sostenuta da reti familiari e comunitarie più ampie, oggi molte persone si trovano ad affrontare da sole dubbi, fatiche e responsabilità educative.

Per questo l’associazione punta a creare occasioni di confronto e condivisione, offrendo spazi in cui parlare delle difficoltà quotidiane senza sentirsi giudicati.

L’obiettivo è aiutare le famiglie a riconoscere e gestire la fatica emotiva che accompagna il ruolo genitoriale, costruendo relazioni di sostegno reciproco.

Gli obiettivi per il futuro

Guardando avanti, Accuratamente APS intende ampliare ulteriormente la propria azione sul territorio.

Tra i progetti futuri c’è il desiderio di raggiungere le fasce di popolazione più fragili, spesso meno coinvolte nei percorsi di informazione e prevenzione, e di consolidare la propria presenza attraverso una sede fisica.

Uno spazio che possa diventare un punto di riferimento stabile per famiglie, bambini e professionisti, favorendo l’incontro, l’ascolto e la costruzione di una comunità attenta al benessere delle nuove generazioni.