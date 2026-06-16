I piccoli cittadini dell’asilo di Velate consegnano i Diritti del Velabosco al Sindaco di Varese

Si è concluso settimana scorsa con una passeggiata tra i Giardini e Palazzo Estense il percorso educativo sui diritti dell’infanzia che ha guidato l’attività dei bambini della scuola dell’infanzia Peri Piatti di Velate. Non un’uscita qualsiasi ma un appuntamento con il primo cittadino di Varese, Davide Galimberti, che ha accolto i bambini nel suo ufficio di Palazzo Estense per ricevere dalle loro manine “I Diritti del Velabosco”.

Galleria fotografica I Diritti del Velabosco dei bambini della scuola dell’infanzia Peri Piatti di Velate 4 di 21

Si tratta di un racconto speciale, che con poche e importanti parole e qualche immagine, racconta dello straordinario viaggio educativo e umano compiuto durante l’anno scolastico dai bambini. Un viaggio che li ha portati ad esplorare il borgo di Velate e la città, accogliendo in asilo tante persone speciali per capire insieme con curiosità e divertendosi, l’importanza di alcuni diritti fondamentali. Come il diritto al gioco, il diritto alla salute e il diritto alla sicurezza.

Un viaggio magico tra cura e condivisione

Il percorso dei piccoli alunni è partito dallo splendido borgo di Velate. Accompagnati dalla fantasia e dalla guida di alcuni magici gnomi, i bambini hanno esplorato il territorio e le relazioni attraverso esperienze giocose e tanta curiosità.

Questo cammino, vissuto passo dopo passo, ha permesso loro di scoprire in modo del tutto naturale e coinvolgente un concetto fondamentale: l’importanza della cura di sé e degli altri come segreto per stare bene insieme.

In questo percorso i bambini hanno imparato a giocare a scacchi con l’auto di un nonno molto paziente. Hanno esplorato le vie attorno all’asilo con un’agente della Polizia Locale per capire, sul campo, il senso di ogni cartello stradale incontrato. Hanno accolto a scuola carabinieri, sanitari e anche un simpatico amico a quattro zampe. E poi, in una giornata di grande emozione, hanno esplorato la caserma dei Vigili del fuoco di Varese e tutti i loro grandi mezzi.

Nasce il libretto I Diritti del Velabosco

Tutti i ricordi, le emozioni e le tappe di questa avventura sono stati racchiusi in un prezioso libretto intitolato I diritti del Velabosco, consegnato con orgoglio al Sindaco e all’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, che pure ha accolto i bambini a Palazzo Estense.

Nelle pagine del libro non ci sono solo i vissuti dei bambini, ma anche un grandissimo e corale “grazie” dedicato a tutte le persone speciali di Varese che hanno arricchito questo percorso con entusiasmo, passione e tanto cuore.

Il progetto ha infatti visto la collaborazione di diverse figure della comunità. C’è chi ha stimolato il gioco, inteso come momento di crescita e socializzazione, chi ha insegnato la cura di sé per crescere sani e consapevoli e chi porta sicurezza ogni giorno, trasmettendo il rispetto delle regole e dei diritti fondamentali.

“Anche le voci più piccole possono portare grandi messaggi!” Questo è il promemoria che i bambini della scuola “Peri Piatti” hanno voluto lasciare alla città. Un’esperienza che dimostra come la collaborazione tra scuola, territorio e istituzioni possa piantare piccoli semi di cittadinanza attiva e solidarietà direttamente nel cuore delle future generazioni.