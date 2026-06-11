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I primi dieci caffè li offre Cafè21: così parte la festa per i dieci anni del progetto

Venerdì 12 giugno il primo dei tre appuntamenti organizzati dalla Cooperativa San Luigi per celebrare il decennale di Cafè21

L'inaugurazione del cafè 21

È un invito semplice, quello scelto da Cafè21 per dare il via ai festeggiamenti per il suo decimo compleanno: condividere un caffè. Venerdì 12 giugno, dalle 11 alle 12, il progetto della Cooperativa San Luigi aprirà le sue porte alla cittadinanza per il primo dei tre appuntamenti organizzati in occasione del decennale.

Per l’occasione, i primi dieci partecipanti saranno ospiti di Cafè21 e potranno gustare gratuitamente il loro caffè (CLICCA QUI E PRENOTA IL TUO POSTO). Un gesto simbolico per ringraziare la comunità che in questi anni ha accompagnato la crescita di una realtà diventata un punto di riferimento per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

Nato nel 2016, Cafè21 – che si trova in via Sacco 5 Varese – rappresenta un’esperienza concreta di autonomia e partecipazione, costruita attraverso il lavoro, la formazione e le relazioni. In dieci anni il progetto ha coinvolto decine di persone e contribuito a diffondere sul territorio una cultura dell’inclusione che mette al centro capacità, talenti e opportunità.

L’appuntamento di venerdì sarà l’occasione per conoscere più da vicino questa esperienza, incontrare i ragazzi e le ragazze protagonisti del progetto e condividere un momento di festa insieme a operatori, volontari, sostenitori e cittadini.

L’iniziativa inaugura un calendario di eventi pensato per celebrare il traguardo raggiunto e guardare al futuro. Dopo il caffè di venerdì, le celebrazioni proseguiranno con altri due momenti aperti alla cittadinanza, tra convivialità e occasioni di incontro, nel segno dell’inclusione che da dieci anni caratterizza l’attività di Cafè21.

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Dieci anni di Cafè21: tre appuntamenti aperti a tutti per festeggiare insieme

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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