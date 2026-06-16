I ragazzi di Villa Oliva, il benessere in famiglia e i classici per bambini nel martedì di Radio Materia

Quattro appuntamenti nuovi nuovi su Radio Materia in questo martedì tra vitalità giovanile, equilibrio psico-fisico in famiglia, misteri dei social e i libri classici per bambini.

15,15 Provinciali

Torna il trio dei Provinciali con una nuova intervista a Sofia, Stefano e Davide di Vil.lab ets, associazione che si occupa dell’organizzazione di eventi per giovani a Villa Oliva di Cassano Magnago. Mario Spiniello e il suo team (Leonardo Pio Peroni e Alessandro Borsetto) dedicano a questa realtà una puntata speciale.

16,30 Soci All Time

L’appuntamento di oggi con la rubrica realizzata in collaborazione con CSV Insubria vedrà protagonista l’associazione Accuratamente di Busto Arsizio con la presidente Vera Gandini che ci racconterà le attività di questa associazione di promozione sociale nata per promuovere il benessere psico-fisico e sociale di bambini e famiglie a partire dai percorsi di informazione, prevenzione e formazione tenuti da specialisti (pediatri, osteopati, psicologi e logopedisti).

18,45 La biblioteca di Materia

Il nostro Ferdinando ci racconta i grandi classici per bambini presenti nella nostra biblioteca.

NUOVI PODCAST DA ASCOLTARE

Sotto la cloche

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