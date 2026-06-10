I Redskins fermano i Gorillas: stagione biancorossa finita alle soglie dei playoff

Termina con il turno di Wild Card – lo spareggio che precede i playoff – la stagione dei Gorillas Varese. I biancorossi hanno perso in casa la partita “secca” contro i Redskins Verona al termine di una sfida combattuta ed emozionante.

Punteggio largo a favore dei veneti che puntano ad andare fino in fondo in questa 9FL: al fischio finale il tabellone ha segnalato un 46-21 per i Redskins che però è veritiero solo fino a un certo punto. I Gorillas infatti sono rimasti pienamente in partita per tre quarti di gara e solo nel finale hanno perso contatto dopo numerosi cambiamenti di fronte.

I Redskins, va detto, non hanno sbagliato nulla lungo tutto l’arco dell’incontro. Ad aprire le marcature sono stati proprio i veronesi con due touchdown nel primo quarto ma i Gorillas hanno reagito allo shock iniziale trovando un safety grazie a Stefano Campagna. Nel secondo quarto Verona ha provato l’allungo con le segnature di Montanari e Gaspari, mentre il quarterback Fabio Ferrari ha tenuto vive le speranze varesine trovando personalmente la via della end zone poco prima dell’intervallo. (Foto G. Bottoli)

Dopo la pausa lunga è arrivata una reazione convinta dei padroni di casa. Prima Guido Marabotti ha riportato i Gorillas a contatto con una corsa terminata in end zone, poi Filippo Montalbetti ha ricevuto un bel pallone di Ferrari per il -7 che ha riaperto il match. Con la difesa Gorillas capitanata da uno scatenato Giacomo Corvi che ha ridato la palla all’offence varesina.

Nell’ultimo quarto, però, la freddezza dei Redskins ha fatto la differenza. Un field goal di Passarin ha riportato avanti gli scaligeri, seguiti dal touchdown di Gaspari e dalla successiva segnatura dello stesso Passarin che hanno chiuso definitivamente i conti, consegnando ai veronesi il pass per il turno successivo contro i Crusaders Cagliari.

Per i Gorillas termina così una stagione che il club giudica positiva, tra la crescita del gruppo, il consolidamento del progetto tecnico guidato dall’head coach Will Gaines fino all’ottimo lavoro svolto a livello giovanile con i programmi flag football e tackle football.

«Siamo ovviamente delusi per il risultato – commenta il presidente Paolo Ambrosetti – ma estremamente orgogliosi di quanto costruito durante l’anno. Ringraziamo i nostri giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale, i volontari, i genitori, gli sponsor e tutti i tifosi che ci hanno sostenuto al Jungle Field e in trasferta. Varese ci ha dimostrato ancora una volta un affetto straordinario e questo è il patrimonio più importante da cui ripartire.»

Archiviata la stagione agonistica, l’attenzione dei Gorillas si sposterà ora sulle attività estive, sui programmi giovanili e sull’organizzazione di Rock The Jungle, appuntamento ormai tradizionale del quartiere di San Fermo, in attesa di tornare in campo più motivati che mai a settembre.