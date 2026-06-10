I Sex Pistols tornano in Italia e scelgono Milano per una data del tour

I Sex Pistols tornano in Italia e scelgono Milano per una delle due tappe del loro tour nel nostro Paese. La leggendaria band punk britannica si esibirà venerdì 26 giugno 2026 al Parco della Musica di Novegro, a Segrate, in quello che sarà l’unico concerto nel Nord Italia.

L’appuntamento è fissato per le ore 20 e rientra nel tour internazionale “Anarchy in the U.K.”, organizzato per celebrare i cinquant’anni dell’omonimo singolo d’esordio pubblicato nel novembre del 1976, uno dei brani simbolo della storia del punk rock.

Sul palco saliranno tre protagonisti della formazione storica dei Sex Pistols: Steve Jones alla chitarra, Glen Matlock al basso e Paul Cook alla batteria. Ad accompagnarli alla voce sarà Frank Carter, frontman britannico che dal 2024 condivide il palco con il celebre trio, portando nuova energia a un repertorio che ha segnato la storia della musica contemporanea.

Quella di Segrate non sarà l’unica data italiana della tournée. Il giorno precedente, giovedì 25 giugno, la band sarà infatti protagonista all’Arena del Levante di Bari. Per il concerto pugliese i biglietti sono già disponibili, con prezzi a partire da 57 euro, mentre per la data milanese l’apertura delle vendite è attesa nelle prossime settimane.