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I Simple Singers in concerto a Varese per sostenere Medici Senza Frontiere

Sabato 6 giugno alla Sala Montanari una serata di musica e solidarietà promossa dall'Antenna varesina di MSF. In programma anche testimonianze e approfondimenti sulle attività dell'organizzazione umanitaria

Viggiù - simple singers

Musica, solidarietà e testimonianze dal campo per sostenere l’attività di Medici Senza Frontiere. Sabato 6 giugno alle 21 la Sala Giuseppe Montanari di Varese ospiterà il concerto benefico dei Simple Singers della Filarmonica “G. Puccini” di Viggiù, diretti dal maestro Andrea Penzo.

L’iniziativa è promossa dall‘Antenna varesina di Medici Senza Frontiere con il patrocinio del Comune di Varese e unirà l’esibizione del coro a momenti di approfondimento dedicati all’azione medico-umanitaria dell’organizzazione.

Durante la serata i Simple Singers proporranno un repertorio che spazia dal gospel al folk, dal pop al jazz fino al rock. Il programma sarà arricchito dalla proiezione di video informativi e dalla testimonianza in collegamento di Marco Puzzòlo, operatore di Medici Senza Frontiere di origini varesine attualmente impegnato ad Haiti.

L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. I partecipanti potranno lasciare una donazione libera a favore di Medici Senza Frontiere. Sarà inoltre presente uno stand informativo dedicato alle attività dell’organizzazione e alle opportunità di volontariato sul territorio.

L’Antenna MSF di Varese, nata nel 2024, riunisce volontari e operatori umanitari impegnati nella promozione e nella sensibilizzazione sulle attività dell’organizzazione in città e provincia.

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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