I “Soggetti sospetti” festeggiano 30 anni con una festa a Induno Olona

I Soggetti Sospetti tagliano il traguardo dei 30 anni di attività e festeggiano con un evento aperto a tutta la comunità. Sabato 20 giugno 2026 il Parco del Rebelot di Induno Olona ospiterà una serata speciale dedicata alla storica band punk-rock nata nel 1996, che nel corso di tre decenni è diventata una presenza conosciuta e apprezzata nel panorama musicale locale.

Una storia lunga tre decenni

Nati in una cantina ai piedi del Monte Monarco, i Soggetti Sospetti hanno attraversato trent’anni di musica mantenendo vivo il proprio spirito originale. Nel tempo il gruppo si è fatto conoscere non solo per il proprio sound punk-rock, ma anche per l’impegno nel promuovere momenti di aggregazione, la cultura musicale indipendente e la partecipazione alla vita della comunità.

La festa al Parco del Rebelot

L’appuntamento è in programma dalle 18 alle 24 al Parco del Rebelot, in via Piffaretti a Induno Olona. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Caimano in collaborazione con la Pro Loco di Induno Olona e con il patrocinio del Comune di Induno Olona.

Sul palco, insieme ai festeggiati, saliranno anche i Cherry Valley e altri amici della band per una serata che ripercorrerà trent’anni di concerti, incontri e amicizie costruite attorno alla musica.

La manifestazione sarà a ingresso libero e per tutta la durata dell’evento sarà attivo un servizio ristoro con la possibilità di mangiare e bere all’interno dell’area della festa.