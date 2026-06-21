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I vigili del fuoco recuperano due escursioniste straniere disperse a Santa Maria Maggiore

Il recupero dei Vigili del Fuoco di Malpensa in una zona impervia della Val Vigezzo a 1.400 metri di quota, vicino al confine con la Val Grade

Escursioniste spagnole disperse a Santa Maria Maggiore

L’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa ha recuperato due escursioniste di nazionalità spagnola nel territorio montano di Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo. Le due donne si trovavano lungo il sentiero che costeggia la cresta della montagna in località Costa di Fracchia, a circa 1.400 metri di quota e ai confini del Parco Nazionale della Val Grande, quando hanno smarrito l’orientamento e si sono ritrovate in una zona particolarmente impervia, senza la possibilità di proseguire la camminata in sicurezza.

La richiesta di aiuto è giunta intorno alle 12 di oggi, 21 giugno. I soccorritori sono decollati a bordo del mezzo aereo e hanno indiviSaduato la posizione esatta delle escursioniste grazie alle coordinate segnalate.

I Vigili del Fuoco hanno completato le manovre di recupero e hanno trasportato le due donne fino alla frazione di Santa Maria Maggiore. Lì ad attenderle cera una squadra di terra dello stesso corpo, che ha preso in carico le escursioniste e le ha successivamente accompagnate in una zona sicura nel comune di Druogno.

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Pubblicato il 21 Giugno 2026
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