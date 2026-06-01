Il 67 Jazz Club di Varese chiude la stagione con il quartetto di Riccardo Bianco

Il 67 Jazz Club Varese chiude la stagione musicale 2025-2026 con un appuntamento speciale. Venerdì 5 giugno, alle 20.30, la sede di Varese Vive (in via San Francesco 26) ospiterà il concerto del quartetto “Eu-Phonè”, guidato dal sassofonista Riccardo Bianco (nella foto).

L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento della rassegna prima della pausa estiva e si svolgerà in una giornata e in un orario insoliti rispetto alla tradizionale programmazione del club, solitamente proposta nel tardo pomeriggio della domenica.

Accanto a Riccardo Bianco, musicista già conosciuto e apprezzato dal pubblico varesino, saliranno sul palco tre interpreti di grande esperienza: il pianista Michelangelo Decorato, il contrabbassista Raffaele Romano e il batterista Alessandro Rossi. Il quartetto riunisce musicisti provenienti da percorsi artistici e generazioni differenti, accomunati da una lunga esperienza concertistica e da una forte sintonia musicale.

Il programma della serata proporrà una selezione di brani originali firmati dal gruppo, affiancati da nuovi arrangiamenti e reinterpretazioni di classici del repertorio jazzistico e di composizioni di autori contemporanei. Un concerto che promette di unire tradizione e ricerca musicale, offrendo al pubblico sonorità originali e un dialogo costante tra le diverse personalità artistiche dei musicisti.

Il costo dell’ingresso è di 12 euro. Gli organizzatori consigliano la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al numero 335 8208969.