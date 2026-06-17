Il baby cigno intrappolato salvato dai vigili del fuoco a Pallanza

Intervento di soccorso martedì mattina nelle acque del Lago Maggiore, nei pressi di Pallanza, Verbania, dove i vigili del fuoco del Comando del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti per salvare un piccolo di cigno rimasto intrappolato in una recinzione metallica.

A lanciare l’allarme è stata una turista statunitense che, nei pressi degli scogli dell’isolotto di San Giovanni, aveva notato la presenza di un cigno adulto insieme al suo piccolo, che emetteva continui pigolii, apparendo in evidente difficoltà.

Raggiunta la zona, i vigili del fuoco hanno individuato il giovane esemplare in acqua, rimasto bloccato tra le maglie di una rete metallica. Con l’utilizzo di piccole cesoie, i soccorritori sono riusciti a tagliare la struttura e a liberare l’animale in sicurezza.

Il baby cigno, apparso in buone condizioni, è stato poi rimesso in libertà e ha potuto ricongiungersi con la madre nelle acque del lago.