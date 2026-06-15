Il Cadegliano Festival – Piccola Spoleto chiude tra prosa, mostre d’arte e applausi di un grande pubblico

Fine settimana dedicato all’arte teatrale a Cadegliano Viconago per la XVI edizione del Cadegliano Festival – Piccola Spoleto, la rassegna culturale promossa da Teatro Blu. La manifestazione si è conclusa nel fine settimana del 13 e 14 giugno 2026, facendo registrare un’ampia affluenza di pubblico all’interno delle storiche ville Liberty del paese, come Villa Menotti e Villa Toletti.

Il programma dedicato alla prosa ha occupato la serata del sabato, portando in scena diverse sensibilità teatrali. Dopo il tributo a Dario Fo firmato da Mario Pirovano nel primo fine settimana , gli spazi del festival hanno ospitato lo spettacolo “Il Movimento Elementare” con Fabiano Alborghetti e Massimiliano Zampetti. Successivamente, il regista e drammaturgo Gabriele Vacis è salito sul palco di Villa Menotti con un intervento incentrato sul teatro di parola e sulla narrazione contemporanea.

Le mostre d’arte visiva nei luoghi storici

Un ruolo centrale è stato affidato alle arti figurative, che hanno trovato spazio in differenti sedi del borgo. La Biblioteca Comunale ha fatto da sfondo alla mostra “Un racconto in divenire”, curata da Monica Brenga e dedicata ai temi della trasformazione.

Il Cortile Luigi Bello ha invece ospitato l’esposizione “Si apra il sipario!!!” a cura di Enrico Colombo, un percorso espositivo legato ai cinquant’anni di attività del maestro d’arte. A Villa Menotti è stata infine allestita “La precisione del caso” di Vincenzo Cristini, i cui lavori sono stati posizionati in dialogo con l’architettura circostante.

Spazio ai giovani e chiusura per le famiglie

La rassegna ha dato spazio anche alle nuove generazioni con le esibizioni degli allievi della Scuola di Teatro Blu, realtà patrocinata dal Comune di Lavena Ponte Tresa. I giovani attori hanno interpretato gli adattamenti di “Peter Pan” e “L’Isola del Tesoro”, sotto la guida dei registi e attori Roberto Gerbolès e Arianna Rolandi.

L’evento di chiusura si è tenuto nel pomeriggio di domenica 14 giugno a Villa Menotti con lo spettacolo per famiglie “Il segreto del bosco”, messo in scena dalla compagnia Micro Teatro di Perugia. La rappresentazione ha affrontato le tematiche del rispetto delle differenze e del superamento dei pregiudizi.

«Passione, dedizione e impegno sono state le chiavi del successo di questa XVI edizione – afferma Silvia Priori – capace di aggregare un pubblico eterogeneo e farlo sognare. Ogni spettacolo ha acceso un dialogo, ogni incontro ha generato un’energia nuova, ogni artista ha lasciato un segno vivo nel cuore del nostro territorio. Mi piace, dopo gli spettacoli, creare momenti di convivialità, accogliere il pubblico e gli artisti, farli dialogare fra loro e brindare insieme al successo. È in quei minuti sospesi – un bicchiere che si alza, un sorriso che si accende, una parola che diventa ponte – che sento

davvero il senso profondo di questo festival: la comunità che si riconosce, si ritrova, si emoziona. E così, tra le luci delle ville, il profumo dei giardini e la magia delle voci che risuonano ancora nell’aria, Cadegliano Festival – Piccola Spoleto si conclude con un entusiasmo che non si spegne, ma cresce, si moltiplica, si prepara a illuminare ciò che verrà. Il viaggio continua, più forte, più coraggioso, più condiviso che mai».