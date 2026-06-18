Il campione della Milano Wrestling è di Oggiona con Santo Stefano: Conte McStevenson a “La Materia del Giorno”

Dai primi combattimenti visti in televisione al ring vero e proprio, in Italia e in Europa, ma con il cuore sempre legato a Oggiona con Santo Stefano. Stefano, in arte Conte McStevenson, è il nuovo campione italiano della Milano Wrestling. Il lottatore del Varesotto è stato il protagonista della puntata di giovedì 18 giugno della “Materia del Giorno”, la rubrica quotidiana di VareseNews, dove ha raccontato la sua storia, i sacrifici dietro ai muscoli e i prossimi appuntamenti internazionali che lo attendono.

Da Battlefield a Connor McGregor: la nascita del Conte

Fuori dal ring è Stefano, un ragazzo appassionato di anime e manga, ma quando sale sul ring si trasforma nel Conte McStevenson. Il nome d’arte, come racconta lui stesso, è nato in modo quasi casuale ai tempi della scuola: «Conte è nato alle superiori – la spiegazione del wrestler – quando io e i miei compagni di classe giocavamo a un videogioco, Battlefield. C’era una mappa dove uno dei mezzi utilizzabili era il cavallo. Nessuno lo prendeva tranne me, ed ero alquanto bravo. Questo mi ha fatto ottenere il soprannome di Conte». La seconda parte del nome si ispira invece al mondo delle arti marziali miste: «In quel periodo andava molto in voga il personaggio di Connor McGregor. Molto banalmente ho detto che questo nome era simpatico e che volevo provare a fare una cosa con il mio nome, e McStevenson calzava a pennello».

La folgorazione su Italia 1 e i primi allenamenti

La scintilla per la disciplina è scattata da bambino, durante gli anni d’oro del boom televisivo in Italia: «Nel 2004 o 2005 penso che chiunque facesse zapping su Italia Uno abbia incontrato Smackdown, Ciccio Valenti e Christian Recalcati. Per un bambino di sette anni vedere una cosa tipo i supereroi nella vita reale era pazzesco». Una passione rimasta nell’anticamera del cervello e riaffiorata a 18 anni, grazie al supporto del padre che lo ha aiutato a trovare la prima scuola a Lodi, sotto la guida di coach Mr. Excellent, prima del trasferimento definitivo alla Milano Wrestling di Pero per comodità logistica.



Il trionfo a Pero e lo “switch” da cattivo a buono

L’ultima grande conquista è la cintura di campione italiano della Milano Wrestling, conquistata a Pero nel main event della serata contro il suo ex capo stable Alberto Borghi: «Quando vinci un titolo è figo – ammette l’atleta di Oggiona – ma quando lo fai davanti a più di seicento persone nel palazzetto della tua federazione è la ciliegina sulla torta. Quella sera sono entrato come un personaggio odiato, facevo parte del gruppo della “Milano bene”, e nel corso dello show il mio personaggio ha fatto lo switch da “heel”, il cattivo, a “face”, il buono. Avevo timore che il pubblico mi avrebbe fischiato, invece ha fatto sei volte più casino di quanto mi aspettavo».

I tour internazionali e la preparazione fisica

Il successo del Conte si sta allargando anche fuori dai confini nazionali, con match in programma in Austria e in Polonia, dove si adatta a diverse esigenze sceniche: «Questo weekend devo lottare come Conte di Venezia in Austria – spiega Stefano – in una chiave vampiresca che mi ha voluto dare il promoter della Rings of Europe. Il personaggio è andato molto “over”, ha funzionato, e la cosa mi fa felice perché significa che riesco ad adattarmi». Dietro ai costumi nobiliari curati nei minimi dettagli, c’è un duro lavoro quotidiano fatto di pesi, dieta e allenamenti sul ring incentrati sulla sicurezza e sulla preparazione mentale insieme ai coach Matt Disaster e Andres Diamond: «Dal lunedì al giovedì mi alleno in palestra a livello muscolare. Il muscolo è bello a livello estetico, ma è anche un ottimo esoscheletro, uno scudo per proteggersi quando ci cadi sopra. Il venerdì facciamo l’academy a Pero focalizzandoci sui “bump”, le cadute, perché bisogna saper cadere prima di fare le mosse».

Ora il Conte sarà impegnato in una serie di incontri per difendere la sua cintura, che lo porteranno in giro per l’Italia. Potrete seguirlo sulla sua pagina Instagram (guarda qui)