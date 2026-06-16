Il capitale umano nell’era dell’IA e della crisi demografica: istituzioni e imprese a confronto a Varese

Considerare i lavoratori non più come semplici risorse produttive, ma come una materia prima rara e preziosa, da coltivare all’interno di un mercato che cambia pelle sotto la spinta dell’intelligenza artificiale e del declino demografico. È questo il tema emerso a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, durante la presentazione del libro “Vite al lavoro. Formazione, equità, inclusione in un mondo che cambia”.

Il volume, curato da Eliana Minelli (professore associato di Organizzazione Aziendale alla LIUC – Università Cattaneo), con la prefazione di Ferruccio de Bortoli e la postfazione di Federico Visconti (edito da Guerini Next), raccoglie gli esiti e le prospettive del Progetto LISA (Learning, Inclusion, Salary, Ageing). Lo studio analizza le quattro principali dimensioni della disuguaglianza nell’area transfrontaliera dell’Insubria, un territorio che fa da laboratorio per le dinamiche lavorative tra Italia e Svizzera.

«A fronte delle trasformazioni tecnologiche e organizzative – ha spiegato la curatrice Eliana Minelli – il contratto psicologico tra lavoratori e imprese va interamente ripensato. Servono nuovi modelli di gestione per rispondere alle aspettative dei giovani, garantire crescita e assicurare la conciliazione tra lavoro e vita privata. Nessuno può chiamarsi fuori: le istituzioni, l’università e le stesse imprese oggi hanno una vera e propria funzione pedagogica».

La necessità di fare rete sul territorio

I relatori intervenuti hanno concordato sulla necessità di una sinergia tra i diversi attori locali per superare la polarizzazione del mercato occupazionale.

Il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha posto l’accento sulla portata collettiva della sfida: «La formazione permanente rappresenta un’assunzione di responsabilità per le istituzioni e per l’intera comunità. Un progetto di sviluppo umano e sociale deve saper creare una rete e una visione condivisa del futuro». Un concetto ripreso dal presidente della Provincia, Marco Magrini, che ha richiamato l’attenzione sulla concretezza: «Il territorio e le istituzioni hanno gli strumenti per fare molto, ma la vera sfida oggi è riuscire a essere attrattivi per i nostri ragazzi».

All’incontro sono passati in rassegna anche i rischi economici legati alle disparità irrisolte. Ilenia Bua, ricercatrice della LIUC, ha evidenziato come «le disuguaglianze non trattate si trasformino in costi vivi per il territorio, traducendosi in una minore attrattività, nella perdita di competenze e in un calo di produttività e coesione». Per coordinare l’analisi di questi fenomeni, Valentina Amorese (Programme Officer di Fondazione Cariplo) ha ribadito l’importanza di far cooperare metodi differenti di ricerca e approfondimento.

Dalla teoria alla pratica: il coinvolgimento delle aziende

I lavori sono proseguiti con una tavola rotonda moderata dalla giornalista Rosella Trombetta, a cui hanno preso parte l’imprenditore Andrea Chiaravalli (Chiaravalli Group), il professor Federico Visconti (ordinario alla LIUC e presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto), Francesco Maresca (responsabile Area Lavoro della Provincia), Ivana Perusin (vicesindaco di Varese) e il consulente Furio Bednarz (ECAP Consulenza), prima delle conclusioni affidate ad Alfredo Biffi (docente all’Università dell’Insubria).

Conclusa la prima fase di analisi, il Progetto LISA entra ora nella sua dimensione di “ricerca-azione”. L’Università LIUC avvierà una serie di focus group e tavoli di riflessione strategica, chiedendo la partecipazione attiva delle imprese del territorio. Il contributo del mondo produttivo sarà utilizzato per mappare e applicare soluzioni pratiche volte a migliorare la capacità del sistema locale di attrarre e trattenere le competenze.