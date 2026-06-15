Il Cisv Hurricane Saronno si arrende solo all’extra-inning: i Thunder’s Five Milano vincono 6-5
Sul diamante del Comunale la formazione di casa rimonta al sesto inning ma viene superata al decimo dai milanesi guidati dagli ex Raddiri, Agnello e coach Volo al termine di una maratona sportiva
Sconfitta di misura per il CISV Hurricane Saronno, che sul campo di casa cede il passo ai Thunder’s Five Milano al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo respiro. Sul diamante saronnese gli uragani hanno lottato per dieci riprese, lasciando sul campo tanto sudore e qualche rammarico per i punti decisivi mancati nelle fasi calde dell’incontro.
Una rimonta sfumata all’extra-inning
Il match, valido per il campionato di baseball per ciechi (BXC), ha regalato grandi emozioni al pubblico presente sabato 13 giugno. Dopo una prima parte di gara in salita, gli Hurricane sono stati protagonisti di un’orgogliosa rimonta al sesto inning, che ha rimesso tutto in discussione e prolungato la contesa oltre i tempi regolamentari. L’equilibrio si è spezzato soltanto al decimo extra-inning, quando la compagine milanese è riuscita a trovare lo spunto giusto per firmare il definitivo 6 a 5.
Il sapore del grande ex in campo
L’incontro ha assunto i contorni di un vero e proprio derby, non solo per la vicinanza geografica ma anche per i tantissimi incroci tra i protagonisti sul diamante. Tra le fila dei Thunder’s Five Milano sono scesi in campo due storici ex giocatori degli Hurricane, Richard Raddiri e Michelangelo Agnello. A guidarli dalla panchina, in veste di secondo allenatore, c’era inoltre coach Francesco Volo, un altro nome ben noto ai tifosi di casa per i suoi trascorsi passati sia con i Patrini sia con la stessa compagine saronnese.
Obiettivo riscatto nelle prossime gare
Nonostante la battuta d’arresto casalinga, lo staff tecnico del CISV guarda al futuro con immutata fiducia. La consapevolezza della dirigenza è che un gruppo composto da molti elementi giovani abbia ampi margini di miglioramento e che partite così tirate rappresentino una tappa fondamentale nel percorso di crescita collettiva. La testa va subito ai prossimi impegni in calendario per recuperare le posizioni perse in classifica. Il 20 giugno gli Hurricane saranno attesi dalla difficile trasferta a Firenze contro la Fiorentina BXC, mentre il 28 giugno la regular season si chiuderà al Comunale di Saronno contro i sardi dei Blind Karalis.
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