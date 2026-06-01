Il Club Tennis Ceriano Saronno sconfitto a Torino: il Cus vince 4-2 e sorpassa in classifica

Il Club Tennis Ceriano Saronno incassa la seconda sconfitta consecutiva nel campionato maschile di Serie B1 e scivola al quarto posto del Girone 1. Nella sesta giornata della competizione, la formazione guidata dal capitano Eugenio Ferrarini è stata battuta in trasferta dal Cus Torino con il punteggio di 4-2, un risultato che complica la corsa verso le posizioni di vertice a una sola giornata dal termine della fase a gironi.

Partenza difficile, poi la reazione

La sfida disputata in Piemonte si è aperta con due netti successi dei padroni di casa. Gian Marco Ortenzi ha superato Lorenzo Furia con un doppio 6-0, mentre Tommaso Roggero ha avuto la meglio su Nicolò Pirrello per 6-1 6-0, portando il Cus Torino sul 2-0.

Il Ct Ceriano Saronno ha però reagito con carattere. All’esordio stagionale con la squadra, Andrea Zanetti ha conquistato un convincente successo contro Stefano Regis per 6-4 6-0. A riportare il confronto in perfetta parità è stato poi Tobia Baragiola Mordini, autore di una prestazione di alto livello contro lo spagnolo Ivan Marrero Curbelo, numero 460 del ranking Atp in singolare e 294 in doppio. Dopo aver vinto il primo set 6-2 e ceduto il secondo 3-6, il tennista brianzolo si è imposto al terzo set per 6-3.

I doppi decidono la sfida

Sul 2-2, il confronto si è deciso nei doppi, dove il Cus Torino ha fatto valere maggiore freschezza e profondità della rosa. La coppia Comino-Ortenzi ha sconfitto Baragiola Mordini-Rossi per 6-1 6-4, mentre Nicoletti-Roggero si è imposta su Furia-Zanetti con il punteggio di 6-3 6-1, consegnando ai piemontesi il successo finale.

Ferrarini: «Abbiamo lottato con tutte le nostre forze»

«Ci siamo presentati con una formazione rimaneggiata e senza i nostri migliori giocatori – ha spiegato il capitano Eugenio Ferrarini – ma chi è sceso in campo è stato eccezionale e ha provato in tutti i modi a portare a casa un risultato positivo. Baragiola Mordini ha giocato un match incredibile, lottando su ogni palla e riuscendo a imporsi nonostante i crampi accusati nel finale, mentre Zanetti ha fatto valere la propria esperienza».

Ferrarini ha poi sottolineato le difficoltà incontrate nei doppi: «Non sono andati bene anche a causa della stanchezza accumulata nei singolari. Il Cus Torino si è dimostrato leggermente superiore, ma abbiamo cercato di lottare al massimo delle nostre possibilità».

Ultima sfida in Sicilia

La sconfitta permette a Professione Tennis di superare il Ct Ceriano Saronno in classifica. I brianzoli si trovano ora al quarto posto con 7 punti, alle spalle di Tc Napoli (15 punti), Cus Torino (13) e Professione Tennis (8).

La fase a gironi si concluderà domenica 7 giugno con la trasferta siciliana contro il Ts Monte Kà Tira di San Gregorio di Catania.

«La sconfitta con Torino ci fa scivolare al quarto posto e complica il nostro percorso – conclude Ferrarini – ma proveremo a chiudere nel migliore dei modi in Sicilia, dove probabilmente ritroveremo la nostra formazione ideale. Ci sarà da lavorare ancora tanto per migliorare, ma siamo tutti molto contenti per l’avventura che stiamo portando avanti».

Serie B1 maschile, sesta giornata

Cus Torino – Ct Ceriano Saronno 4-2

Gian Marco Ortenzi (T) b. Lorenzo Furia (C) 6-0 6-0, Tommaso Roggero (T) b. Nicolò Pirrello (C) 6-1 6-0, Andrea Zanetti (C) b. Stefano Regis (T) 6-4 6-0, Tobia Baragiola Mordini (C) b. Ivan Marrero Curbelo (T) 6-2 3-6 6-3, Comino/Ortenzi (T) b. Baragiola Mordini/Rossi (C) 6-1 6-4, Nicoletti/Roggero (T) b. Furia/Zanetti (C) 6-3 6-1.

Classifica girone 1

1. Tc Napoli, 15 punti (27-3)

2. Cus Torino, 13 punti (21-9)

3. Professione Tennis, 8 punti (14-16)

4. Ct Ceriano Saronno, 7 punti (15-15)

5. Ts Monte Kà Tira, 4 punti (13-17)

6. Ct Rovereto, 2 punti (11-25)*

7. Tennis Viserba, 1 punto (7-23)

*una partita in più