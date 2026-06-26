Il comandante dei vigili del fuoco di Varese guida il team in partenza per il Venezuela colpito dal terremoto

Dall’Italia parte un team di vigili del fuoco per portare aiuti al Venezuela colpito dal terremoto. E a guidare le operazioni, in qualità di Team Leader della delegazione di specialisti, sarà il comandante dei Vigili del Fuoco di Varese, il dirigente superiore ing. Ciro Bolognese, già in prima linea in numerose missioni nazionali e non, nonché nelle attività di certificazione delle capacità internazionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il team dei vigili del fuoco è formato da 41 unità ed è organizzato dal Centro Operativo Nazionale del Viminale.

Nella squadra ci sono innanzitutto 25 esperti del Modulo USAR ITA-02 specializzati nelle operazioni di ricerca e soccorso sotto le macerie (vengono da Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia).

A loro si affiancano due tecnici per la valutazione dello scenario emergenziale, 12 operatori del modulo TAST (Technical Assistance and Support Team) di Lombardia e Toscana, dedicati al supporto logistico e cartografico della base operativa sul campo, e due specialisti CO.EM. (Comunicazione in Emergenza) per il coordinamento del flusso comunicativo.

Il decollo, a bordo di un aereo messo a disposizione dall’Aeronautica Militare, avverrà dalla base dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, all’interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Bolognese è arrivato al comando di Varese poco più di un anno fa, a inizio giugno 2025.

Nato ad Avellino nel 1978, sposato e padre di due figli. Laureato in ingegneria civile e in ingegneria della sicurezza, con tre master alle spalle, è entrato nel Corpo Nazionale nel 2004. Ha prestato servizio nei comandi di Alessandria, Novara, Vercelli e Torino, partecipando a numerosi interventi di emergenza, dai terremoti dell’Aquila e del centro Italia al sisma di Ischia, fino al ponte Morandi di Genova.

Esperto internazionale, ha fatto parte della missione ONU in Nepal dopo il sisma del 2015, è componente del gruppo INSARAG e autore di pubblicazioni tecniche per il Corpo. Nel 2018 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.