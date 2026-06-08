Il comandante della “Allied Reaction Force” incontra l’ambasciatore d’Italia in Estonia

Il comandante dell’“Allied Reaction Force” (Arf) e del Corpo d’armata di reazione rapida Nato a guida italiana (Nrdc-Ita con sede a Solbiate Olona) ha incontrato l’ambasciatore d’Italia in Estonia Stefano Catani. La riunione rientra nelle iniziative attraverso le quali le istituzioni italiane puntano a contribuire alla sicurezza nell’ambito dell’alleanza atlantica.

Nel corso del colloquio, il comandante dell’Arf ha illustrato il ruolo e il valore della forza quale strumento strategico a disposizione del “Supreme Allied Commander Europe” (Saceur) per fronteggiare le sfide alla sicurezza nell’area euro-atlantica e oltre, inclusa la regione baltica.

In particolare, il generale italiano ha posto l’attenzione sulle attività attualmente svolte dall’Arf, sul suo processo evolutivo e sulle prospettive future. In tale contesto, ha evidenziato la recente Mission Rehearsal “Steadfast Dart 2026” (STDT 26), condotta nel cuore della Germania, «che ha contribuito – sottolineano dall’Nrdc-Ita – a dimostrare l’elevato livello di integrazione delle forze multinazionali e multidominio poste sotto il comando dell’Arf, nonché la capacità di rapido intervento anche nell’area baltica, qualora richiesto».

Il comandante dell’Arf ha inoltre sottolineato come «la forza rappresenti un’importante piattaforma per l’innovazione e la sperimentazione nel campo delle operazioni moderne, favorendo lo sviluppo, la validazione e l’integrazione di tecnologie avanzate, sistemi di comando e controllo di nuova generazione e concetti operativi emergenti in tutti i domini operativi».

L’incontro ha altresì consentito di approfondire la conoscenza del contesto regionale grazie alle valutazioni e agli elementi informativi forniti dall’ambasciatore sull’Estonia, crocevia strategico tra l’area baltica e i Paesi nordici. È stata infine l’occasione per ricevere un aggiornamento sul ruolo svolto dall’Estonia nel processo di trasformazione digitale e sul significativo contributo offerto alla modernizzazione della Nato nell’ambito della “Eastern Flank Deterrence Initiative” (Efdi).