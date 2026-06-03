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Busto Arsizio/Altomilanese

Il Comune di Busto Arsizio rafforza il servizio per il rilascio della Carta d’identità elettronica

Si amplia il servizio con l’obiettivo di agevolare i cittadini nella sostituzione dei documenti cartacei che dal 3 agosto 2026 non saranno più validi

carta identità elettronica

Il Comune di Busto Arsizio amplia le possibilità per richiedere la Carta d’identità elettronica (CIE). A partire da oggi, 3 giugno, agli appuntamenti ordinari del martedì e del giovedì si aggiungono anche quelli del mercoledì pomeriggio, con l’obiettivo di agevolare i cittadini nella sostituzione dei documenti cartacei che dal 3 agosto 2026 non saranno più validi.

Un servizio straordinario fino a fine luglio

L’amministrazione comunale ha deciso di proseguire gli appuntamenti straordinari per il rilascio della CIE fino al 29 luglio, aumentando così le disponibilità per chi deve rinnovare o sostituire il proprio documento d’identità.

La misura nasce dalla necessità di facilitare il passaggio definitivo dalla carta d’identità cartacea a quella elettronica, in vista della scadenza fissata a livello nazionale.

Come prenotare

I cittadini possono prenotare il proprio appuntamento attraverso il portale online dedicato alle prenotazioni del Comune di Busto Arsizio, selezionando la voce “Carta d’Identità Elettronica Pomeriggio (Sede)”. Restano attivi anche gli appuntamenti ordinari già previsti nelle giornate di martedì e giovedì.

Dove trovare informazioni

Per maggiori dettagli sulle modalità di richiesta della Carta d’identità elettronica è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio oppure contattare gli uffici al numero 0331 390236, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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