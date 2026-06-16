Il Comune di Comerio pronto a entrare in ASFO: “La cura dei boschi è una nostra priorità”

Una grande partecipazione di cittadini ha caratterizzato la mattinata di sabato nel Parco del Campo dei Fiori, dove i residenti di Comerio hanno risposto all’invito dell’Associazione fondiaria ASFO Valli delle Sorgenti e del Comune. L’occasione è stata una camminata e una visita guidata per scoprire da vicino i risultati del recente intervento di risanamento forestale effettuato in zona Mattello, un’area boschiva a ridosso dell’abitato che è stata completamente rigenerata dopo decenni di abbandono. Alla giornata hanno preso parte i volontari del Gruppo Anti Incendio di Comerio, i soci dell’associazione, numerosi cittadini, oltre al sindaco di Comerio Michele Ballarini e al presidente di ASFO e sindaco di Luvinate, Alessandro Boriani.

Gli interventi nel castagneto della zona Mattello

Il bosco protagonista del risanamento è di proprietà del Villaggio di Morosolo, uno dei primi soggetti privati ad aver conferito i propri terreni all’associazione fondiaria. L’intervento ha interessato un’area di circa quattro ettari e, grazie a un contributo erogato da Regione Lombardia, ha permesso di rimuovere tutti gli alberi che erano collassati a terra e di effettuare una pulizia profonda del sottobosco. Nella stessa area sono state inoltre piantumate oltre mille nuove piante con l’obiettivo di ripristinare un antico castagneto in uno dei punti panoramici più suggestivi del versante sud del Campo dei Fiori.

Il piano per contrastare il cambiamento climatico

L’importanza del recupero dei terreni boschivi abbandonati è stata al centro degli interventi dei rappresentanti istituzionali presenti alla camminata. Un bosco gestito e curato rappresenta infatti una difesa fondamentale per l’ambiente montano e per i centri abitati situati a valle, soprattutto in relazione ai fenomeni meteorologici estremi legati al clima.

«Siamo molto lieti del risultato raggiunto. Aderire ad ASFO conviene – le parole di Alessandro Boriani, presidente di ASFO e sindaco di Luvinate – perché quando si individua una superficie adeguata di ettari ed il finanziamento, oggi continuiamo ad essere capaci di mettere un campo un progetto di innovazione forestale che interviene in aree da decenni non governate. Un bosco curato permette il ritorno di habitat naturali essenziali per l’equilibrio naturale, offrendo altresì un territorio più capace di resistere ai cambiamenti climatici in corso, a tutela delle comunità a valle».

L’appello ai proprietari privati di Comerio

La mattinata è stata anche l’occasione per lanciare una nuova fase di espansione dell’associazione sul territorio. L’obiettivo è quello di spingere i privati cittadini che possiedono quote di bosco a unire le forze per pianificare interventi di pulizia e messa in sicurezza su più vasta scala, superando il problema dei terreni frammentati tra centinaia di piccoli proprietari.

«Dopo Luvinate, Varese e Gavirate – prosegue Boriani – da oggi invitiamo ufficialmente i proprietari dei boschi di Comerio a contattare la nostra associazione e a conferire i terreni, per proseguire il lavoro di risanamento del versante sud della nostra montagna. Per questo ringraziamo l’Amministrazione di Comerio con cui da mesi siamo al lavoro per concretizzare questo obiettivo».

Il Comune pronto a entrare nell’associazione

L’amministrazione comunale di Comerio ha confermato la volontà politica di sostenere questo percorso in modo diretto, annunciando l’imminente ingresso formale nella compagine societaria dell’ente forestale per dare continuità ai progetti di tutela ambientale.

«La cura dei boschi è una priorità per Comerio. Per questo, oltre al lavoro dei nostri volontari e al sostegno fondamentale dell’Ente Parco Campo dei Fiori che ringraziamo, dobbiamo chiamare a raccolta i proprietari privati per attivare una nuova consapevolezza e consolidare un cammino di collaborazione e sinergia. Per questo – la conferma di Michele Ballarini, sindaco di Comerio – confermiamo che il Comune è pronto nelle prossime settimane ad aderire ufficialmente ad ASFO Valli delle Sorgenti come nuovo socio pubblico, in modo da sostenere e accompagnare quanti vorranno offrire il loro contributo».

I numeri di ASFO Valli delle Sorgenti

I risultati ottenuti in zona Mattello si inseriscono in un percorso di crescita costante per l’associazione fondiaria nata per combattere la polverizzazione delle proprietà e riattivare un governo responsabile dei boschi. Ad oggi ASFO gestisce quasi 200 ettari di territorio e conta oltre 50 soci in rappresentanza di quasi 200 comproprietari. Tra i partner figurano già 4 soci pubblici (i comuni di Luvinate, Varese, Gavirate e l’Ente Parco Campo dei Fiori), con un Piano di Gestione approvato da Regione Lombardia e un nuovo Statuto pronto per l’approvazione per rafforzare la struttura direttiva. Tutti i contatti e le informazioni utili sono consultabili sul sito internet ufficiale dell’associazione.