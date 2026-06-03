Il Comune di Malnate risponde sul Pgt: “Ancora una volta le opposizioni preferiscono la polemica ai fatti”

Il Comune di Malnate ha firmato un altro comunicato stampa per rispondere alle minoranze. Questa volta il tema è legato al Pgt. «Leggiamo – attacca la nota dal Municipio – l’ennesimo comunicato delle forze di opposizione che, anziché contribuire con proposte concrete e responsabili al dibattito pubblico, scelgono ancora una volta la strada della polemica e delle ricostruzioni parziali. Sul Piano di Governo del Territorio assistiamo a un copione già visto: si parla di mancanza di confronto quando, in realtà, il percorso amministrativo ha seguito tutte le procedure previste dalla normativa, comprese le fasi di pubblicazione, raccolta delle osservazioni e valutazione dei contributi presentati dai cittadini e dai gruppi consiliari. Parlare oggi di “stanze chiuse” significa ignorare deliberatamente il funzionamento degli strumenti urbanistici e degli enti locali».

«Ancora più sorprendente – prosegue la nota – è leggere accuse di fretta improvvisa da parte di chi, fino a ieri, contestava all’Amministrazione presunti ritardi nell’iter del PGT. Se si procede, si corre troppo. Se si approfondisce, si perde tempo. È una contraddizione evidente che i cittadini sapranno valutare. Le date della Commissione e del Consiglio comunale sono state fissate nel pieno rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalla legge, assicurando a tutti i consiglieri gli strumenti necessari per svolgere il proprio ruolo. Spiace constatare come, già in occasione del rendiconto consuntivo e ora sul PGT, le minoranze preferiscano concentrarsi su lamentele legate alle tempistiche anziché entrare nel merito dei provvedimenti. Crediamo che per rispetto dei cittadini malnatesi sia necessario un salto di qualità nel dibattito: la nostra comunità merita un confronto sereno, rigoroso e fondato sulla sostanza dei progetti».

«L’Amministrazione – si legge nel comunicato – non è chiamata a difendere interessi particolari ma a tutelare l’interesse generale, assumendosi la responsabilità delle decisioni necessarie per il futuro della città. Respingiamo quindi i tentativi di rallentare lo sviluppo di Malnate con narrazioni distorte e allarmismi ingiustificati, tipici di chi insegue il consenso immediato invece del bene collettivo. La nostra città non può essere ostaggio di sterili tatticismi politici. Guardiamo avanti con la consapevolezza che il valore del nostro operato si misura sulla qualità dei progetti che si concretizzano. Lasciamo ad altri le parole a effetto: noi rispondiamo con la coerenza delle scelte, la solidità della pianificazione urbanistica e i fatti tangibili che guideranno la crescita di Malnate».