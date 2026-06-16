Il Consiglio regionale regionale vota la legge ordinamentale con l’obiettivo di snellire per snellire la burocrazia a vantaggio di enti locali, imprese e cittadini

Il Consiglio regionale della Lombardia, riunito sotto la presidenza di Federico Romani, ha approvato a maggioranza la legge di semplificazione e il testo di revisione normativa ordinamentale. I due provvedimenti intervengono in modo trasversale su materie istituzionali, economiche, sociali e territoriali, modificando decine di leggi regionali al fine di ridurre la burocrazia per i cittadini, le imprese e le amministrazioni locali.

La relatrice dei due provvedimenti e Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza, Alessandra Cappellari, ha commentato il voto definendo i testi come «un passo avanti verso un governo più moderno, efficace e vicino ai cittadini». Secondo la rappresentante della Lega, gli interventi si concentrano su procedure che si sono dimostrate eccessivamente rigide o ridondanti, in modo da sostenere le realtà locali e favorire lo sviluppo delle comunità: «È un provvedimento trasversale che rafforza la capacità della Regione di rispondere in modo rapido e concreto alle sfide economiche, sociali e ambientali della Lombardia».

La legge di semplificazione ha ottenuto 41 voti a favore e 18 contrari. Strutturato in nove articoli, il testo modifica dieci leggi regionali. Tra le novità principali c’è la revisione della disciplina degli Accordi Locali Semplificati, uno strumento utilizzato dai sindaci per realizzare le opere pubbliche. La norma introduce una distinzione tra le modifiche progettuali sostanziali e i semplici adeguamenti economici legati all’aumento dei costi delle materie prime o dei lavori, evitando di dover ripetere iter amministrativi complessi.

Per il comparto turistico, l’iscrizione all’elenco regionale dei rifugi alpini e montani diventa automatica subito dopo la presentazione della Scia. Nel campo della Protezione civile viene inserita una maggiore flessibilità nella gestione delle emergenze, concedendo la possibilità di definire la durata dello stato di mobilitazione direttamente nell’atto che lo dispone, senza vincoli di tempo prefissati. I Comuni potranno inoltre accedere ai contributi regionali per la rimozione dei rifiuti in caso di emergenze igienico-sanitarie anche senza ricorrere all’ordinanza contingibile e urgente, utilizzando strumenti amministrativi differenti. Per il welfare, cambiano i criteri di calcolo dei canoni di locazione per le persone con gravi invalidità e si introduce una programmazione triennale delle risorse per la vigilanza ecologica volontaria.

Il secondo testo, legato alla revisione ordinamentale, è passato con 44 voti favorevoli e 16 contrari. Composto da 21 articoli, incide su 25 leggi regionali. Nel settore della cura del territorio viene inserito l’obbligo di aggiornamento cartografico per i nuovi boschi piantumati come compensazione ambientale, mentre per la caccia e la pesca si stabiliscono parametri fissi per la densità venatoria. Sul fronte delle attività commerciali, la cessazione o il subingresso per estetisti, acconciatori e tintolavanderie avverrà tramite comunicazione d’ufficio, mantenendo la Scia solo per l’inizio dell’attività.

Il provvedimento tocca anche i trasporti e la sanità. Si semplifica il lavoro del noleggio con conducente, si inaspriscono le sanzioni contro l’abusivismo e si rimodulano le procedure per la navigazione sui laghi. Per il turismo itinerante, la sosta dei camper nelle aree attrezzate durante i mesi invernali viene estesa da due a tre notti. In ambito socioassistenziale nascono protocolli digitali e sistemi di co-progettazione con il Terzo Settore. Infine, per il sistema funerario, si abbattono i confini regionali per il trasporto delle salme e si prevede l’uso di crematori mobili d’emergenza nei cimiteri per i picchi di domanda, in attesa del parere tecnico del gruppo di lavoro paritetico atteso entro l’autunno.