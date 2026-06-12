Il cordoglio del CAV di Busto Arsizio per la scomparsa di monsignor Livetti
La nota della presidente Marrese e del suo predecessore Pellegatta: «Il Centro nacque grazie al suo sostegno, il suo interesse non è mai venuto meno»
La scomparsa di Monsignor Claudio Livetti, per oltre vent’anni prevosto di Busto Arsizio, ha addolorato tante persone che hanno avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo nel corso del suo operato. Tra questi anche i volontari del CAV, il Centro Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi di Busto Arsizio.
A esprimere il proprio cordoglio una nota firmata dalla presidente Natalia Matarrese e dal past president Antonio Pellegatta a nomi del consiglio direttivo e dei volontari. «Grazie al suo sostegno il Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio ha mosso i suoi primi passi nel 1989, accolto nei locali del Consultorio della Famiglia allora diretto da Adriano Paganini. Al suo arrivo in città monsignor Livetti sottolineò come non fosse possibile che a Busto, 80mila abitanti, non ci fosse ancora un CAV» ricorda Pellegatta.
La vicinanza nel corso degli anni è stato il motivo per cui – aggiunge Marrese – «Il CAV gli ha conferito la terza edizione del premio “Una vita per la vita” nel 2006 destinato ai difensori della vita nascente di Busto Arsizio e Valle Olona. Il suo interesse e sostegno non sono mai venuto meno anche in questi ultimi anni presiedendo, come nel marzo 2025, le celebrazioni in ricordo di Anna e Giovanni Rimoldi cui è dedicato il CAV, ripercorrendo con lucidità la storia della nostra Associazione».
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