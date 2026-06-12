Il cordoglio del CAV di Busto Arsizio per la scomparsa di monsignor Livetti

La scomparsa di Monsignor Claudio Livetti, per oltre vent’anni prevosto di Busto Arsizio, ha addolorato tante persone che hanno avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo nel corso del suo operato. Tra questi anche i volontari del CAV, il Centro Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi di Busto Arsizio.

A esprimere il proprio cordoglio una nota firmata dalla presidente Natalia Matarrese e dal past president Antonio Pellegatta a nomi del consiglio direttivo e dei volontari. «Grazie al suo sostegno il Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio ha mosso i suoi primi passi nel 1989, accolto nei locali del Consultorio della Famiglia allora diretto da Adriano Paganini. Al suo arrivo in città monsignor Livetti sottolineò come non fosse possibile che a Busto, 80mila abitanti, non ci fosse ancora un CAV» ricorda Pellegatta.

La vicinanza nel corso degli anni è stato il motivo per cui – aggiunge Marrese – «Il CAV gli ha conferito la terza edizione del premio “Una vita per la vita” nel 2006 destinato ai difensori della vita nascente di Busto Arsizio e Valle Olona. Il suo interesse e sostegno non sono mai venuto meno anche in questi ultimi anni presiedendo, come nel marzo 2025, le celebrazioni in ricordo di Anna e Giovanni Rimoldi cui è dedicato il CAV, ripercorrendo con lucidità la storia della nostra Associazione».