Il Coro After All in concerto per i 150 anni dell’organo di Brinzio
Sabato 6 giugno alle 21 la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospita il "Concerto d'Estate" della formazione composta da giovani del territorio. L'iniziativa celebra lo storico organo Eugenio Maroni-Biroldi e sarà a ingresso libero
Una serata di musica per celebrare uno dei simboli del patrimonio artistico e religioso di Brinzio. Sabato 6 giugno alle 21 la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospiterà il “Concerto d’Estate” del Coro After All, formazione composta da giovani del territorio.
L’appuntamento sarà dedicato ai 150 anni dell’organo Eugenio Maroni-Biroldi, strumento storico che rappresenta uno degli elementi più significativi della chiesa parrocchiale brinziese.
Nel corso della serata il coro proporrà un repertorio pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio tra armonie e suggestioni estive, valorizzando l’acustica e l’atmosfera della chiesa.
L’evento sarà anche un’occasione per far conoscere e sostenere l’attività del Coro After All, nato dall’iniziativa di alcuni giovani appassionati di musica e oggi realtà attiva sul territorio.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Per maggiori informazioni: CORO AFTER ALL
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.