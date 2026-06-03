Il Coro After All in concerto per i 150 anni dell’organo di Brinzio

Una serata di musica per celebrare uno dei simboli del patrimonio artistico e religioso di Brinzio. Sabato 6 giugno alle 21 la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospiterà il “Concerto d’Estate” del Coro After All, formazione composta da giovani del territorio.

L’appuntamento sarà dedicato ai 150 anni dell’organo Eugenio Maroni-Biroldi, strumento storico che rappresenta uno degli elementi più significativi della chiesa parrocchiale brinziese.

Nel corso della serata il coro proporrà un repertorio pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio tra armonie e suggestioni estive, valorizzando l’acustica e l’atmosfera della chiesa.

L’evento sarà anche un’occasione per far conoscere e sostenere l’attività del Coro After All, nato dall’iniziativa di alcuni giovani appassionati di musica e oggi realtà attiva sul territorio.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Per maggiori informazioni: CORO AFTER ALL