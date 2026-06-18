Il coro Hebel di Saronno nell’anteprima della nuova canzone di Marco Mengoni e Angelina Mango: “Un onore cantare con loro”

Avevano annunciato una sorpresa, e sorpresa è stata. Una sorpresa che ha lasciato a bocca aperta i tanti sostenitori del coro Hebel Città di Saronno, storica realtà femminile nata nel 2011 sotto la direzione del M° Alessandro Cadario come sviluppo del laboratorio corale attivo dal 2005 al Liceo Legnani di Saronno.

Oggi, dopo aver anticipato nei giorni scorsi l’arrivo di una notizia speciale, il gruppo ha finalmente svelato il progetto che lo ha visto protagonista accanto a due tra gli artisti più apprezzati della musica italiana contemporanea: Marco Mengoni e Angelina Mango.

La formazione corale saronnese ha infatti annunciato di aver partecipato alla diretta che svelava il ritornello di “Canto d’amore”, il nuovo singolo dei due noti artisti.

L’annuncio del coro

A raccontare l’emozione dell’esperienza sono state le stesse coriste attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali.

«Ancora un po’ incredule per questa piccola incursione nel mondo di Angelina Mango e Marco Mengoni. È stato un onore vivere da protagoniste il ruolo che il coro ha nel loro nuovo singolo “Canto d’amore” e condividere qualche minuto di musica con due artisti che amiamo. Grazie per averci fatto cantare insieme a voi».

Parole che restituiscono tutta la soddisfazione e l’emozione per un’opportunità importante, arrivata dopo anni di attività e di crescita artistica costellata di numerosi e importanti riconoscimenti.