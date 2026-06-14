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Il Coro San Giovanni Battista di Caravate celebra 40 anni di musica con un concerto speciale

Per l'occasione la formazione sarà affiancata da due ospiti: la Corale Amadeus di Cuveglio e la Corale J.S. Bach di Laveno Ponte

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Un importante traguardo per una delle realtà musicali e culturali del territorio del Varesotto: sabato 20 giugno alle ore 21 la chiesa Parrocchiale dei Santi Giovanni Battista e Maurizio di Caravate ospiterà il concerto per il 40° anniversario di fondazione del Coro San Giovanni Battista, nato nel 1986 e giunto quest’anno a celebrare quattro decenni di attività.

Un momento di festa e di condivisione per il coro caravatese, che nel corso degli anni ha accompagnato numerose celebrazioni religiose e iniziative culturali, diventando un punto di riferimento per la vita musicale della comunità.

Per l’occasione il Coro San Giovanni Battista di Caravate, diretto dal maestro Ezio Cadario, sarà affiancato da due formazioni ospiti: la Corale Amadeus di Cuveglio, diretta dal maestro Loris Capister, e la Corale J.S. Bach di Laveno Ponte, guidata dalla maestra Nausica Bresciani.

Ad accompagnare l’esecuzione musicale saranno il pianista Marco Cadario, presente sia con la Corale Amadeus sia con il coro organizzatore, il soprano Antonella Romanazzi e l’organista Guido Paroni.

Il concerto vuole essere un omaggio alla storia del coro e alle persone che in questi quarant’anni hanno contribuito alla sua crescita. Come ricordato nel manifesto dell’iniziativa, si tratta del «40° anniversario di fondazione 1986-2026», una ricorrenza che verrà celebrata attraverso la musica corale, valorizzando la collaborazione tra diverse realtà del territorio.

L’appuntamento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

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Pubblicato il 14 Giugno 2026
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