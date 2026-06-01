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Saronno/Tradate

Il Corpo Filarmonico “Amilcare Ponchielli” compie 190 anni: a Vedano Olona una giornata di grande festa

Un traguardo storico che unisce musica, tradizione e comunità

Vedano Olona - Filarmonica Ponchielli varie

Il Corpo Filarmonico “Amilcare Ponchielli” di Vedano Olona taglia il traguardo dei 190 anni di storia (1836-2026). Per celebrare questa ricorrenza, la storica realtà musicale del paese ha organizzato la “Festa della Banda”, una giornata ricca di eventi che si terrà domenica 7 giugno 2026 presso il Centro Sportivo “Mario Porta” di via Nino Bixio.

La manifestazione, patrocinata dall’Anbima APS della provincia di Varese, offrirà un programma variegato che spazia dai momenti istituzionali e musicali fino alle esibizioni sportive e all’intrattenimento per i più piccoli.

Il programma della giornata

I festeggiamenti prenderanno il via a mezzogiorno e proseguiranno fino al pomeriggio inoltrato:

Ore 12:00 – Benedizione e Stand Gastronomico: L’apertura ufficiale della festa sarà scandita dalla benedizione del parroco, Don Gianluca Tognon. Contemporaneamente aprirà lo stand gastronomico, gestito in collaborazione con la Pro Loco di Vedano Olona. La cucina resterà aperta anche per la cena; per il pranzo è gradita la prenotazione al numero 377-1910239.

Ore 14:30 – Ginnastica Aerobica: Spazio allo sport con l’esibizione del gruppo Moni’s Aerogag.

Ore 15:30 – Esibizione di Twirling: In pedana le atlete del Gruppo Twirling Locate Varesino.

Ore 17:00 – Il Gran Concerto delle Bande: Il momento centrale della giornata vedrà alternarsi e unire le forze quattro diverse realtà bandistiche del territorio:

Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Gorla Maggiore

Centro Musicale “Carlo Ronzoni” di Gorla Minore

Banda “M.A.M.” dei Ragazzi di Morazzone

Corpo Filarmonico “Amilcare Ponchielli” di Vedano Olona

Animazione e info utili

Durante l’intero arco della giornata non mancheranno le attività collaterali dedicate ai bambini e alle famiglie, tra cui l’animazione con il Mago Mapo, sessioni di Drum Circle e diversi laboratori musicali e creativi.

Gli organizzatori precisano che l’evento è confermato anche in caso di maltempo. In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà regolarmente ma con un menù dello stand gastronomico ridotto.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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