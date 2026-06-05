Il Corpo Musicale Mornaghese porta la musica nelle piazze di Crugnola e Mornago
Due serate gratuite dedicate alla musica d’insieme animeranno Crugnola e Mornago con la partecipazione del Progetto Giovani e la direzione del maestro Luca Marchetti
Prosegue il ciclo di concerti estivi del Corpo Musicale Mornaghese, che dopo i primi appuntamenti nelle frazioni di Vinago e Montonate si prepara a incontrare il pubblico di Crugnola e Mornago con due nuove serate all’insegna della musica dal vivo.
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 10 giugno alle 20.30 a Crugnola, nel cortile privato di Piazza Fratelli Bandera. La rassegna proseguirà poi mercoledì 17 giugno, sempre alle 20.30, in Piazza Libertà a Mornago.
Sul palco la banda e i ragazzi del Progetto Giovani
Entrambi i concerti vedranno protagonista il Corpo Musicale Mornaghese, affiancato dai giovani musicisti del “Progetto Giovani”, realtà che coinvolge le nuove generazioni nello studio e nella pratica della musica d’insieme.
I ragazzi saranno diretti dalla maestra Francesca Facetti, mentre la direzione artistica e musicale dei concerti sarà affidata al maestro concertatore Luca Marchetti.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare il ruolo della banda sul territorio e per offrire momenti di aggregazione nelle frazioni e nel centro del paese, coinvolgendo musicisti di diverse età in un programma pensato per il pubblico di tutte le generazioni.
Due serate a ingresso libero
I concerti sono a ingresso libero e aperti a tutta la cittadinanza. Le esibizioni si inseriscono nel calendario delle iniziative estive del territorio e confermano l’impegno del Corpo Musicale “Mornaghese” nella promozione della cultura musicale e nella formazione dei giovani.
Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione.
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