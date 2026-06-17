Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cislago in concerto nel giardino di Villa Isacchi
La storica formazione musicale cittadina si esibirà domenica 21 giugno nel pomeriggio sotto la direzione del maestro Mattia Roscio in un evento gratuito e aperto a tutta la popolazione
Domenica 21 giugno alle 17.30 il giardino di Villa Isacchi sarà la cornice di un concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia, storica realtà associativa del paese, diretta dal maestro Mattia Roscio.
L’evento è promosso dal Comune di Cislago e rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere un momento culturale all’aperto in uno dei luoghi più suggestivi del centro cittadino. La scelta di una location all’aperto punta a favorire la partecipazione della cittadinanza e a offrire un’occasione di svago e socialità nel primo fine settimana dell’estate.
Il concerto vedrà protagonisti i musicisti della banda cittadina, impegnati in un repertorio pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti culturali che animano la vita del paese e valorizza il ruolo che il Corpo Musicale Santa Cecilia continua a svolgere all’interno della comunità.
Da anni la formazione accompagna le principali ricorrenze civili e religiose del territorio, contribuendo a mantenere viva una tradizione musicale profondamente radicata nella storia locale.
In caso di maltempo, il concerto verrà trasferito nella sala del Centro Anziani, grazie alla collaborazione tra l’associazione e l’amministrazione comunale.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.