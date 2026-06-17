Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cislago in concerto nel giardino di Villa Isacchi

Domenica 21 giugno alle 17.30 il giardino di Villa Isacchi sarà la cornice di un concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia, storica realtà associativa del paese, diretta dal maestro Mattia Roscio.

L’evento è promosso dal Comune di Cislago e rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere un momento culturale all’aperto in uno dei luoghi più suggestivi del centro cittadino. La scelta di una location all’aperto punta a favorire la partecipazione della cittadinanza e a offrire un’occasione di svago e socialità nel primo fine settimana dell’estate.

Il concerto vedrà protagonisti i musicisti della banda cittadina, impegnati in un repertorio pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti culturali che animano la vita del paese e valorizza il ruolo che il Corpo Musicale Santa Cecilia continua a svolgere all’interno della comunità.

Da anni la formazione accompagna le principali ricorrenze civili e religiose del territorio, contribuendo a mantenere viva una tradizione musicale profondamente radicata nella storia locale.

In caso di maltempo, il concerto verrà trasferito nella sala del Centro Anziani, grazie alla collaborazione tra l’associazione e l’amministrazione comunale.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.