Il cuore è sempre a sinistra: Laura Campiglio sarà a Materia il 17 giugno

«Il cuore a sinistra è un cuore che arranca, a volte perde un battito, vorrebbe lanciarsi oltre l’ostacolo ma spesso se lo prende dritto in faccia. Ma c’è una buona notizia, care amiche, amici e compagnə: è sempre stato così.»

Con queste parole Laura Campiglio apre il suo Il cuore è sempre a sinistra (People, 2026), un libro che è insieme saggio, pamphlet e cavalcata sentimentale attraverso la storia della sinistra mondiale. Martedì 17 giugno, a Materia Spazio Libero di Castronno, lo leggeremo insieme.

Perché la domanda da cui parte Campiglio è semplice e spiazzante: esiste una fatica specifica, tutta nostra, nel gestire le relazioni sentimentali tra persone di sinistra? La risposta è sì. E per dimostrarlo, l’autrice chiama sul palco un Pantheon di figure straordinarie, restituendole, finalmente, alla loro dimensione più umana, contraddittoria e viva.

C’è Karl Marx, genio rivoluzionario che scriveva al British Museum mentre a casa sua Jenny von Westphalen, baronessa prussiana che aveva sacrificato tutto per sostenere il progetto di cambiare il mondo, copiava ogni pagina in grafia illeggibile, traduceva articoli, rammendava calzini, seppelliva figli. «In ogni lotta, noi donne abbiamo la parte più dura, proprio perché è la minore», scrisse Jenny a un anno dalla morte. «Noi restiamo a casa, a rammendare calzini. Questo non scaccia le preoccupazioni, e le piccole miserie quotidiane corrodono lentamente ma inesorabilmente il coraggio di affrontare la vita.» Marx intanto, come scopriremo, aveva messo incinta la governante.

C’è Antonio Gramsci, che dal carcere di Turi scriveva i Quaderni con un cervello che il fascismo non riuscì mai a fermare, e nel frattempo si impelagava in un intricato triangolo sentimentale con le sorelle Schucht, Julia, Eugenia e Tatiana, degno di Čechov, ma senza la leggerezza della commedia.

C’è Nelson Mandela, e soprattutto c’è Winnie Madikizela, che non fu affatto «la moglie di»: tenne vivo il movimento anti-apartheid per ventisette anni mentre lui era in prigione, fu arrestata, torturata, confinata. Senza di lei, forse, il primo presidente dell’era post-apartheid sarebbe morto nell’oblio.

C’è Ernesto Che Guevara, «l’uomo secondo cui la dote principale del rivoluzionario era la capacità di amare», che amò molte donne, spesso contemporaneamente, e la sua seconda moglie Aleida March, che entrò nella sua vita con le armi in pugno e una granata nella borsetta.

C’è la storia di John Lennon e Yoko Ono, con la riabilitazione di quest’ultima, artista d’avanguardia radicale ridotta per decenni al ruolo di «rompiscatole asiatica che sciolse i Beatles», e il loro attivismo congiunto come forma di militanza politica concreta.

C’è Angela Davis, il cui legame epistolare con George Jackson, rinchiuso in carcere senza prove solide, divenne un atto d’accusa contro un sistema di giustizia razzista e uno dei casi politici più esplosivi degli anni Settanta americani.

E ci sono, in chiusura, Chiara Ferragni e Federico Lucia, chiamati a rispondere della più grande «allucinazione collettiva» della sinistra italiana recente: l’idea che il posizionamento sui diritti civili di una coppia di influencer miliardari potesse valere come impegno politico.

Il filo che tiene insieme tutte queste storie è la tesi di Campiglio: a sinistra non si segue un copione, si improvvisa un happening senza spartito, mescolando buone intenzioni, esperimenti sociologici e rifiuto dello status quo. È faticoso. A volte estenuante. Ma è l’unica alternativa alla noia dell’altra parte.

«Fidati, M.: spostare il cuore a destra non è una buona idea. Anche perché la natura e l’anatomia hanno già scelto: se, quando lo sentiamo battere, il cuore batte a sinistra, un motivo ci sarà.»

«Passare dall’altra parte della barricata potrà anche sembrarti riposante, ma la verità è che dormiresti e basta.»

L’EVENTO

Martedì 17 giugno, a Materia Spazio Libero, vi aspettiamo per un reading da Il cuore è sempre a sinistra. Portate le vostre storie, le vostre contraddizioni e, se ce l’avete ancora, un po’ di speranza.

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