Il FAI riapre le porte del Grand Hotel Campo dei Fiori: due percorsi guidati tra architettura e memoria

Il Grand Hotel Campo dei Fiori si appresta a svelare nuovamente i suoi spazi al pubblico. La delegazione FAI di Varese ha infatti organizzato una giornata di aperture straordinarie per sabato 13 giugno 2026, offrendo l’opportunità di visitare una delle strutture più iconiche del patrimonio Liberty del territorio. (foto di Emanuela Lastella)

L’iniziativa propone due differenti itinerari di visita, pensati sia per chi si avvicina per la prima volta alla storia del complesso alberghiero, sia per chi desidera approfondirne i dettagli costruttivi e i racconti storici. Accanto all’apertura classica incentrata sugli ambienti storici principali, verrà infatti proposto un percorso speciale dedicato a nuove stanze e aneddoti legati alla vita quotidiana all’interno del grande albergo.

Gli itinerari e la storia

I percorsi guidati, curati dai volontari del FAI, permetteranno di ripercorrere le tappe salienti del complesso monumentale: dalla genesi del progetto firmato dall’architetto Giuseppe Sommaruga fino al definitivo abbandono della struttura ricettiva, avvenuto nel corso degli anni Sessanta. I visitatori avranno modo di muoversi tra gli ambienti d’inizio Novecento, riscoprendo le atmosfere della Belle Époque impresse nelle architetture e nelle decorazioni che ancora caratterizzano l’edificio.

Realizzato tra il 1910 e il 1912 sul monte Tre Croci, il Grand Hotel nacque in un periodo in cui il Varesotto era una delle destinazioni predilette del turismo d’élite. L’imponente struttura, con oltre duecento camere, il ristorante, i saloni e il collegamento con la città attraverso la funicolare, divenne presto uno dei simboli della Belle Époque lombarda.

Informazioni e modalità di partecipazione

Le visite accompagnate si svolgeranno nella mattinata di sabato 13 giugno 2026, nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 12:10. Ciascun turno di visita avrà una durata stimata di circa 50 minuti. Il punto di ritrovo per i partecipanti è fissato direttamente presso l’ingresso della struttura, in via Campo dei Fiori 115 a Varese.

Trattandosi di un evento a posti limitati, per partecipare è obbligatoria la prenotazione online da effettuare tramite la piattaforma ufficiale del portale FAI Prenotazioni.

La partecipazione prevede un contributo libero a sostegno delle attività della fondazione, stabilito a partire da:

5,00 € per gli iscritti FAI

10,00 € per i non iscritti

Ingresso gratuito per i bambini sotto gli 8 anni compiuti

Durante la giornata sarà inoltre possibile iscriversi ex novo al FAI o rinnovare la propria tessera direttamente presso i banchi della delegazione presenti in loco. Per i giovani fino ai 35 anni di età è prevista la possibilità di sottoscrivere la quota d’iscrizione agevolata a 15 euro.