Il fenomeno “Master Cage”: dall’edizione semiclandestina in pandemia alle migliaia di partecipanti a Cavaria con Premezzo

Tutto è cominciato in lockdown, con il tempo libero e la voglia di immaginare qualcosa. Cinque anni dopo, la Master Cage è uno degli appuntamenti sportivi più seguiti dell’estate del Varesotto: due settimane di partite, otto squadre, giocatori di alto livello e un parco, quello di via Ticino a Cavaria con Premezzo, che si trasforma in un catino da basket americano.

A raccontarne i retroscena, ospiti della Materia del Giorno di VareseNews, sono stati gli organizzatori della manifestazione, con Alberto Riganti a fare da voce del gruppo insieme ai compagni del board direttivo, Lorenzo e Daniele. «La Master Cage è un connubio riuscito tra sport e comunità – la sintesi di Riganti -. Un torneo serio di pallacanestro, ma vissuto come un momento per stare insieme. In una parola: una figata».

Dalla Master League al basket vero

Il gruppo nasce nel 2015 con un torneo di calcio a cinque, la Master League, all’oratorio di Solbiate Arno, andato avanti fino al 2020. Già allora gli ingredienti che oggi sono il marchio di fabbrica: interviste, contenuti divertenti, fotogallerie. Poi la pandemia. «Eravamo tutti chiusi in casa, c’era tempo per pensare – ricorda Riganti -. E abbiamo immaginato un torneo di basket vero, cinque contro cinque. È già questo a renderci diversi: d’estate ci sono i due contro due, i tre contro tre, i tornei di basket vero sono pochi».

L’idea era replicare in piccolo la “NBA experience“: dare a chi gioca tutti gli strumenti per sentirsi un professionista. La prima, complicata edizione si tiene proprio nell’estate del 2020, fra termometri all’ingresso e mascherine, sfruttando una finestra concessa da un’ordinanza regionale. Con tanto di aneddoto già diventato leggenda: l’arrivo delle auto delle forze dell’ordine la prima sera, “fuggi fuggi” generale perché non tutti avevano ancora chiare le regole di quel periodo.

Otto squadre, due settimane di lavoro tutto l’anno

Oggi la Master Cage dura tre settimane, schiera otto formazioni e raduna giocatori di Serie B, Serie B Interregionale e Serie C, con un passato di atleti arrivati fino alla Serie A e alla nazionale. Non è un torneo a iscrizione ma a inviti: ogni squadra ha i suoi responsabili — owner e general manager — che scelgono i migliori giocatori disponibili, innescando un piccolo mercato fatto di offerte e trattative. Arrivano ragazzi da Desio, Cantù, Borgomanero, Monza, Milano; e qualcuno, raccontano, ci viene per mettersi in mostra. «Un paio d’anni fa ci hanno scritto dei talent scout che chiedevano se potevano venire a cercare giocatori».

Dietro le quinte si muove un gruppo di volontari: un nucleo di una decina di persone, allargato fino a venti-venticinque, diviso tra organizzazione, parte burocratica, gestione delle tribune, dell’impianto elettrico e musicale, e poi social media manager, videomaker, fotografi, grafici. «Quando finisce un’edizione, dopo pochissimo tempo comincia già la pianificazione della successiva», spiega chi cura il progetto.

Le interviste, le divise, l’anello da campione

A rendere la Master Cage riconoscibile è soprattutto l’atmosfera: la telecronaca dal vivo, scanzonata, la complicità con i giocatori, i soprannomi, perfino le “finte dichiarazioni” che alimentano rivalità inventate. Un racconto che, dicono gli organizzatori, serve anche a tenere sotto controllo la temperatura agonistica delle partite, arbitrate da due direttori di gara. Poi le statistiche in diretta, gli highlight, lo Star Game. E le “chicche”: le divise ispirate (con prudenza) all’estetica NBA — niente Chicago Bulls o Los Angeles, ma “Master Cage” e “Los Master”, disegnate da Daniele — l’anello da campione che arriva dall’altra parte del mondo e la replica ufficiale del trofeo.

Il termine di paragone, ammesso con un misto di ironia e ambizione, è il torneo dei Giardini Margherita di Bologna, cinquant’anni di storia nella capitale del basket italiano. «Non può essere una competizione tra noi e loro – dice Riganti -. Ma per qualità del gioco penso che la nostra squadra vincente possa andare lì e vincere».

Lo sport che fa del bene

Accanto allo spettacolo, da sempre c’è l’impegno benefico. Negli anni la Master Cage ha sostenuto il progetto di sostegno dedicato ad una bambina di Solbiate impegnata in un percorso di interventi, seguito da vicino dal papà Mattia, anche lui parte del gruppo. Quest’anno, sul fronte del food, la collaborazione è con il gruppo Smile di Castronno e un’altra associazione, a sostegno di un progetto, che verrà presentato in dettaglio in conferenza stampa, per costruire in Val Formazza un rifugio di montagna pensato come casa per ragazzi in condizioni particolari, realizzato fisicamente da loro.

Quando e come seguirla

I dettagli dell’edizione 2026 saranno svelati venerdì in conferenza stampa. Il torneo prende il via venerdì 26 giugno e si chiuderà con la finale del 17 luglio, per un totale di undici serate. Si gioca al parco di via Ticino a Cavaria con Premezzo — su Google si cerca come “Master Cage Park”. Per chi vuole seguirla da casa, i canali sono la pagina Instagram Mastercage Basketball e il sito www.mastercage.it. La storia del gruppo, dalle origini a oggi, è raccontata anche in un podcast in sette puntate su Spotify.