Il Festival del Lago lancia la stagione di Bodio Lomnago: sport, musica e l’attesa per la balneabilità

La pioggia del mattino non ha fermato la voglia di riappropriarsi del proprio territorio e di guardare alle acque di casa con occhi nuovi. Il Festival del Lago di Varese, organizzato al Lido di Bodio Lomnago, si è trasformato in un grande abbraccio collettivo sotto il segno del motto “Ex lacu uniti”, e ha dimostrato come il “nostro” specchio d’acqua possa essere il motore immobile di una comunità viva, dinamica e appassionata. L’evento ha segnato il debutto ufficiale del Circolo Remiero Bodio Lomnago, che ha scelto questa occasione per presentare la propria idea di sport, natura e condivisione.

Galleria fotografica Il Circolo Remiero Bodio Lomnago invita a vivere il lago 4 di 28

L’evento ha richiamato al Lido oltre sessanta persone, che si sono messe in gioco a bordo di SUP e kayak per assaporare il piacere di muoversi sull’acqua in modo semplice e accessibile. Tra i momenti più curiosi della giornata si è registrato persino la partecipazione di una promessa sposa, che ha scelto proprio le acque di Bodio per un originale addio al nubilato in mezzo al lago. Chi non ha voluto pagaiare ha comunque affollato la riva, trasformando l’area in uno spazio di incontro impreziosito dalle esibizioni musicali di Veronica Del Vecchio, Camilla Buzzetti e della band locale Crazy Legs & The Man in Blue Conspiracy, che ha accompagnato il tramonto.

«Per noi Bodio rappresenta uno dei lati più panoramici del Lago di Varese ed è ideale per il modo in cui intendiamo lo sport», ha spiegato il presidente del Circolo, Marco Viereo, esprimendo la soddisfazione degli organizzatori. «Non cerchiamo solo la prestazione, ma l’esperienza, il contatto con la natura e la possibilità di godersi il paesaggio. Il nostro obiettivo è proprio questo: essere promotori di un modo nuovo, semplice e accessibile di vivere il lago».

Il festival ha beneficiato di una fitta rete di collaborazioni, a partire dal Comune di Bodio Lomnago fino alla Pro Bodio per la parte gastronomica, JBay Zone per il supporto tecnico, Casa Agricola per gli allestimenti e la Canottieri Varese, che nella stessa giornata era impegnata sull’altra sponda con le gare di canottaggio in una perfetta sinergia lacustre.

Le novità per il Lido, tuttavia, sono soltanto all’inizio e promettono di cambiare il volto dell’estate nei paesi della sponda sud. È infatti molto probabile che nei prossimi giorni il sindaco Eleonora Paolelli decida di emettere un’ordinanza ufficiale per autorizzare la balneabilità dello specchio d’acqua antistante e per accogliere al meglio i bagnanti e i frequentatori del Lido, la struttura si attrezzerà inoltre con un food truck che garantirà un servizio di ristorazione costante durante tutti gli eventi in calendario per la stagione estiva.

Nel frattempo, il Circolo Remiero ha già attivato il programma dei corsi e delle uscite settimanali per i soci e per gli appassionati. Il martedì sera alle 18.00 è dedicato allo Yoga sul SUP, in collaborazione con Spazio Yoga Besozzo: un’esperienza che unisce equilibrio, respiro, natura e movimento sull’acqua.

Il giovedì sera è il momento delle Sunset Session, pensate per chi ha già un po’ di pratica e vuole vivere un’oretta di pagaiata in compagnia, tra amici, al tramonto.

Il sabato mattina restano protagonisti i corsi per ragazzi e adulti, strutturati in pacchetti da 3 lezioni pensati per chi vuole iniziare, imparare le basi e avvicinarsi al SUP in modo graduale e sicuro.

Per chi ha già un po’ di esperienza, il Circolo offre inoltre una possibilità speciale in collaborazione con

Italian Open Water Tour: dare supporto alle tappe del circuito IOWT. I soci saranno impegnati nelle tappe di Monate, Leggiuno e Maccagno, e alcuni seguiranno anche altri appuntamenti in giro per

l’Italia. Un’occasione unica per pagaiare in luoghi meravigliosi, non solo sul Lago di Varese, spesso

non sempre facilmente accessibili con la propria tavola.

Presto saranno disponibili anche le guide del Circolo, per accompagnare chi lo desidera in esperienze sul Lago di Varese e non solo, alla scoperta di luoghi, scorci e angoli del territorio da un punto di vista diverso.

«In attesa anche delle prossime novità legate alla possibile balneabilità del Lido di Bodio Lomnago, ci sono già tanti buoni motivi per tornare a vivere il lago e venire a pagaiare con noi. Ex lacu uniti: il lago non solo da guardare, ma da vivere», concludono i responsabili del Circolo.

Per informazioni, iscrizioni e aggiornamenti sulle attività è possibile seguire il Circolo Remiero Bodio Lomnago sui canali social e visitare il sito www.circoloremierobodiolomnago.it, oppure cercare semplicemente CRBL.