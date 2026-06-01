Il Film Fest e Casa degli Artisti insieme per le residenze artistiche dedicate a “Luce e ombra”

Il cinema incontra la ricerca artistica contemporanea grazie alla collaborazione tra Milano Film Fest e Casa degli Artisti. Nasce così “Luce e ombra”, il progetto di residenze artistiche che mette al centro il tema dei contrasti, delle transizioni e delle ambiguità generate dalla luce, offrendo a due artisti uno spazio di sperimentazione e confronto nel cuore di Milano. I risultati del lavoro svolto durante la residenza saranno presentati al pubblico venerdì 5 giugno alle 18.30 nell’atelier Nagasawa di Casa degli Artisti, in Corso Garibaldi 89/A. Protagonisti del progetto sono Davide Maria Valsecchi e Rafa Jacinto, selezionati all’unanimità dalla giuria presieduta dal duo artistico Masbedo e composta da professionisti del mondo dell’arte, del cinema e della critica culturale.

La call invitava gli artisti a riflettere sulle implicazioni poetiche, percettive e politiche della luce, mettendo in dialogo immagine in movimento e spazio attraverso linguaggi differenti. Entrambi i progetti sono stati scelti per la loro capacità di instaurare un rapporto diretto con l’atelier Nagasawa, con la città di Milano e con la visione culturale del Milano Film Fest.

Davide Maria Valsecchi, artista audiovisivo e filmmaker che lavora tra Milano e Londra, presenta “Diapausa”, un’opera dedicata al microcosmo naturale che circonda Casa degli Artisti. Il lavoro osserva il risveglio primaverile del giardino di Pippa Bacca, seguendo il movimento di insetti e fenomeni luminosi che si intrecciano in un paesaggio quasi invisibile allo sguardo umano. Il progetto prende il nome dalla strategia di sopravvivenza adottata da molte specie durante l’inverno e si concentra sul momento della riattivazione, trasformando la natura in una riflessione sul tempo, l’attesa e la trasformazione.

Il fotografo e filmmaker brasiliano Rafa Jacinto, milanese d’adozione dal 2018, propone invece “Gibigianna”, un progetto nato dall’osservazione dei riflessi del sole che attraversano la città. Attraverso una serie di piccole performance che coinvolgono artisti e amici, Jacinto costruisce un’opera multimediale in cui fotografia, musica, teatro e video si fondono attorno alla luce riflessa. Le strade milanesi diventano così un palcoscenico temporaneo, mentre l’atelier di Casa degli Artisti si trasforma in uno spazio capace di accogliere e restituire frammenti di città, immagini e suoni.

«Luce e Ombra dimostra ancora una volta quanto la dimensione della residenza artistica sia fondamentale per Milano», ha sottolineato la presidente di Casa degli Artisti, Giulia Restifo, evidenziando il valore della collaborazione interdisciplinare e della coprogettazione come strumenti per favorire una produzione culturale aperta e connessa alla città. L’iniziativa si inserisce nel percorso del nuovo Milano Film Fest, manifestazione ideata dalla Fondazione Milano Film Fest con la direzione artistica di Claudio Santamaria, e conferma il ruolo di Casa degli Artisti come uno dei principali centri dedicati alla produzione contemporanea in città, luogo di incontro tra linguaggi, discipline e comunità creative.