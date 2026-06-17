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Il fioeu di San Carlo, anima del Varese: Andrea Malinverno a “Figli di un gol Minore”

L'episodio numero 29 del podcast sul calcio di Radio Materia e VareseNews vede protagonista il centrocampista varesino che sente la maglia varesina come una seconda pelle

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Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Il legame tra Andrea Malinverno e il Varese è un romanzo scritto sui campi di provincia, radicato nelle domeniche passate all’oratorio di San Carlo a rincorrere un pallone sul cemento insieme ai fratelli maggiori. Notato dal leggendario Marco Caccianiga, il grande mister dei bambini, entra nel settore giovanile biancorosso vivendo anni magici e romantici, prima che il fallimento societario del 2015 interrompesse quella favola, spalancandogli però le porte del Milan. Quelli in rossonero sono tre anni intensi e formativi, scanditi dai lunghi viaggi in pulmino tra la scuola e il centro Vismara: un percorso faticoso, affrontato con la stessa dedizione con cui portava avanti gli studi al Liceo Classico Cairoli. Una vera e propria palestra di vita e di testa che lo ha forgiato, insegnandogli a non mollare mai davanti ai sacrifici e preparandolo al salto nel calcio dei grandi, avvenuto prima con la crescita precoce a Lecco sotto i consigli di un maestro del centrocampo come D’Agostino, e poi a Ponte San Pietro, in un’annata vissuta lontano da casa e impreziosita dagli insegnamenti di un professionista esemplare come Adriano Ferreira Pinto.

Il richiamo della propria città, tuttavia, era un destino scritto nelle stelle. Tornato a Varese con grandi ambizioni, vive sulla propria pelle il dramma sportivo di una retrocessione dolorosa e inaspettata, un’aria pesante che avrebbe potuto schiacciare chiunque, ma che in lui ha acceso un profondo senso di rivalsa. Deciso a rimanere anche a costo di scendere in Eccellenza, ha vissuto una metamorfosi totale in quattro anni, trasformandosi da giovane under di contorno a pilastro fondamentale dello spogliatoio e “cagnaccio” della mediana, un mediano di sostanza e aggressività che trascina i compagni con l’esempio. Il legame viscerale con la maglia è racchiuso nell’emozione indescrivibile del suo primo gol biancorosso, un colpo di testa vincente arrivato proprio nel giorno del suo compleanno davanti a tutto lo stadio.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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