Il Foro di Varese celebra i suoi decani e accoglie i nuovi professionisti, una serata di gala tra memoria e futuro

Una serata all’insegna della tradizione, della gratitudine e della continuità generazionale. Venerdì 12 giugno, nella cornice della tradizionale serata di gala dell’Ordine degli Avvocati di Varese, il Foro varesino ha reso omaggio ai professionisti che hanno dedicato decenni della propria vita all’Avvocatura, celebrando al tempo stesso i giovani colleghi che si affacciano alla professione.

Galleria fotografica La serata di gala dell’Ordine degli avvocati di Varese 4 di 4

La cerimonia, ormai diventata un appuntamento molto atteso e partecipato, ha assunto anche quest’anno un significato che va ben oltre la semplice consegna di un riconoscimento. Al centro dell’evento vi è stato infatti l’incontro tra generazioni diverse, unite dagli stessi valori e dalla stessa passione per la tutela dei diritti e la giustizia.

Particolarmente toccante il tributo riservato all’avvocato Ferruccio Zuccaro, che a 102 anni ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 70 anni di iscrizione all’Albo. La sua presenza ha rappresentato un simbolo vivente della storia dell’Avvocatura varesina e dei principi che ne hanno guidato l’evoluzione nel corso dei decenni.

La Targa d’Oro per i 50 anni di professione è stata invece conferita all’avvocato Giustino Massaro, premiato per mezzo secolo di attività forense svolta con competenza, rigore e dedizione. Accanto a lui sono stati insigniti della Targa d’Argento i colleghi che hanno raggiunto i 35 anni di esercizio professionale, testimoniando un lungo percorso al servizio della giustizia e della comunità.

Un momento significativo della serata è stato dedicato ai cinque neoavvocati che hanno prestato il solenne impegno nel corso dell’ultimo anno. A loro è stato rivolto il benvenuto ufficiale del Foro, insieme all’augurio di intraprendere una carriera fondata sull’etica, sulla competenza e sul rispetto della funzione sociale dell’Avvocatura.

«Le targhe non premiano soltanto una lunga carriera, ma testimoniano valori che sanno attraversare il tempo e parlare ancora alle nuove generazioni», è stato il messaggio emerso nel corso della cerimonia ed espresso dal presidente Carlo Battipede. Da una parte l’esperienza di chi ha attraversato profondi cambiamenti sociali, normativi e tecnologici; dall’altra l’entusiasmo di chi muove oggi i primi passi nella professione.

«Tra chi ha appena iniziato e chi esercita da decenni esiste infatti un filo conduttore comune: la convinzione che difendere i diritti delle persone sia una responsabilità prima ancora che una professione», ha concluso Battipede. Un principio che continua a rappresentare il cuore dell’Avvocatura e che, nella serata di gala del Foro varesino, ha trovato la sua più autentica celebrazione.