Il frontaliere Bussenghi “espatria” in Italia e sale su uno dei palchi più famosi della nazione per il Cabaret
Flavio Sala, noto autore, artista, attore e regista ticinese, "esapatria" in Italia per portare sui palchi del varesotto il suo più famoso personaggio
Flavio Sala, noto autore, artista, attore e regista ticinese, “esapatria” in Italia per portare sui palchi del varesotto il suo più famoso personaggio – noto anche agli italiani di frontiera: Roberto Bussenghi, il “Frontalier” che ha tenuto banco per anni alla Televisione Svizzera Italiana.
«Sabato prossimo sarò a Samarate per una serata di cabaret che non mi aspettavo nemmeno io – annuncia Sala – Non vi nascondo l’emozione: per la prima volta si sconfina e si porta il Bussenghi su uno dei palchi più leggendari d’Italia. Quello dove sono passati praticamente tutti: da Jannacci a Cochi e Renato, Iacchetti, Aldo Giovanni e Giacomo… e chi più ne ha più ne metta.
Un posto che ha fatto la storia del cabaret italiano… e adesso tocca a un frontaliere un po’ svitato, un po’ ticinese, un po’…boh Va speciiiiiii!»
L’appuntamento con il Bussenghi è al Caffè Teatro di Samarate, sabato 20 giugno alle 21.
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