Il futuro dei giovani spicca il volo all’Aero Club Adele Orsi

Le ali del futuro, a Varese, si costruiscono già tra i banchi di scuola e si mettono alla prova in un hangar. Si è svolta questa mattina, presso la storica struttura dell’Aero Club Adele Orsi, la cerimonia di restituzione del Progetto di Formazione Scuola-Lavoro “FlyLab 2026”. L’iniziativa, nata dalla stretta sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha visto per cinque giorni trenta studenti selezionati, provenienti da sette istituti superiori della provincia, immergersi completamente nel mondo dell’aviazione, tra lezioni di meteorologia applicata, fisica del volo e la preparazione pratica degli aeromobili.

Davanti a una platea affollata da dirigenti scolastici, docenti, genitori e dagli stessi allievi, i ragazzi hanno mostrato i video e le immagini realizzati durante la settimana dal 2 al 6 febbraio per raccontare la propria esperienza. A fare gli onori di casa la Presidente del club, Margherita Acquaderni, che ha dato lettura del messaggio inviato dal Sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Nel testo, il Sottosegretario ha voluto sottolineare l’importanza di questi percorsi capaci di unire il merito alla cultura della responsabilità, offrendo ai ragazzi una bussola per orientarsi verso professioni altamente qualificate e strategiche per il territorio lombardo. Un ringraziamento e un plauso alla sinergia locale sono arrivati anche dal saluto di Franco Vitella, vicepresidente della Fondazione Varese Welcome, e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, il Professor Carcano, presente all’evento

A rendere ancora più speciale l’edizione 2026 del progetto è stata la partecipazione di un ospite d’eccezione come Daniele Bossari. Il noto conduttore televisivo ha voluto mettere a disposizione dei ragazzi la sua duplice esperienza, sia nel campo della comunicazione sia in quello del volo, essendo lui stesso un pilota. Il suo intervento ha permesso di dialogare con le nuove generazioni usando un linguaggio fresco, originale e vicino alla loro sensibilità, rafforzando l’impegno dell’Aero Club nella diffusione della cultura aeronautica.

Il momento più emozionante della mattinata è stato però l’incontro con Davide Brughera, pilota militare del IV Stormo Caccia in servizio sul velivolo Eurofighter. Brughera ha affascinato i giovani con la propria testimonianza diretta, raccontando come costanza, determinazione e gestione dell’incertezza siano requisiti fondamentali non solo per pilotare un caccia, ma per affrontare le sfide della vita. Subito dopo, il pilota militare ha proceduto alla premiazione del podio dei tre studenti che più si sono distinti per attitudine e impegno. Per questi tre vincitori assoluti, l’assegnazione delle missioni-volo di addestramento in aliante ha rappresentato l’occasione speciale per trasformare una passione in un’esperienza reale, coronando una settimana intensa che ha visto tutti i trenta partecipanti dare il massimo.

L’evento di oggi conferma una volta di più la vocazione di un territorio che non dimentica il proprio DNA. Ancora una volta, la collaborazione tra istituzioni, scuole e realtà aeronautiche conferma la “Provincia con le Ali” come punto di riferimento per la formazione e l’orientamento, offrendo ai giovani occasioni concrete per immaginare e costruire il proprio futuro.